Teleshopping boomt Schnäppchenjagd im TV-Sessel

Von Elin Hinrichsen

Teleshopping-Sender: QVC. Die Geschäfte mit den Schnäppchen via Fernsehgerät laufen gut. (dpa/Picture Alliance/Marcel Kusch)

Kaffeemaschinen, Heißluftfritteusen, Spraymobs: Verkaufssender boomen und senden rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Die Verkäufer werden in der Branche "Hausfrauenflüsterer“ genannt. Ihre besten Kundinnen: Frauen über 50.

Es ist ein riesiges Carree, das Moderator Ralf Kühler umrundet. Er ist auf Begrüßungsrunde an seinem Arbeitsplatz. Ein Fernsehsender in Hannover. Verkaufsfernsehen. Kühler ist Moderator, einer von acht. Der Platzhirsch im Team.

Während er sich für die nächste Sendung vorbereitet, sitzt Monika Unglaube in Berlin in ihrer Küche. Die ist klein und voll. Kaum einen Zentimeter freie Fläche. Aber dafür jede Menge Küchenhelfer aus dem Fernsehen. Ein Dampfgarer, ein Kochautomat, eine Kaffeemaschine, Töpfe, Pfannen, Gläser, Flaschen und – ganz am Rand noch auf die Fensterbank gedrängt, einen Wassersprudler.

Verkäufer aus Überzeugung: Ralf Kühler in der Maske von Channel21 (Elin Hinrichsen )

"Jeden Tag guck ich, jeden Tag! Dann schalte ich um, ob Channel, ob HSE, ob QVC. Und wenn mir was gefällt, rufe ich sofort an!"

Einkaufen über den Bildschirm ist einer der am stärksten wachsenenden Märkte in Deutschland und weltweit. Es ist auch ein Markt mit einem etwas schmuddeligen Image. Ralf Kühler zuckt die Schultern; die Vorbehalte gegen seine Branche kennt er gut.

2,5 Milliarden Euro Umsatz insgesamt

"Ich hab mal gelesen, das sind im Jahr 2,5 Milliarden Euro circa, die die ganze Branche macht, also irgendeiner muss das ja kaufen."

Aber eigentlich hat er jetzt nur noch das "Angebot des Tages" im Kopf. Eine Kaffeemaschine für 129 Euro. Der Sender Channel21 ist professionell aufgestellt. Er hat seine eigene Facebookseite, eine App, eine Programmzeitschrift, stets aktuelle Paket-Beileger und ein eigenes, moderiertes Nachrichten-Format. Verkaufsnachrichten. Auf all diesen Kanälen wird vor allem das Produkt des jeweiligen Tages beworben.

Auch Mode wird im Fernsehen verkauft (Elin Hinrichsen )

"Gemeinsam mit dem Lieferanten besprechen wir, was ein marktaktueller Preis ist und da es bei uns ein Angebot des Tages ist, geben wir dem Kunden die Garantie, dass es der günstigste Preis ist, und da müssen wir uns auch den Marktgegebenheiten anpassen."

Heißt im Klartext: Wenn irgendein anderer auf dem Markt z.B. die Preise für genau dieses Produkt senkt, dann zieht der Sender nach und unterbietet. Channel 21 sendet rund um die Uhr, an 365 Tagen. Macht etwa 50 Millionen Euro Umsatz mit hundert Artikeln.

Süchtig seit dem ersten Einkauf im TV

Monika Unglaube in Berlin hat die Telefonnummern der Verkaufssender im Kopf. Sie steht im Wohnzimmer auf dem hellen Teppich und tippt eine davon in ihr Telefon; links von ihr steht das große Sofa, rechts ein runder Esstisch mit Stühlen drumrum und dazwischen eine Art Mofa.

Sie lacht. Das Jagdfieber packt sie, seitdem sie mit Teleshopping angefangen hat.

"Man ist ein bisschen süchtig. Man schaltet das an, man muss gucken."

Und das Mofa da am Sofa ist gar keine Mofa, erzählt sie, sondern ein Elektroroller.

"Mit dem Roller bin ich der Star! Wo haben Sie den her, das ist ja toll!"

Sie strahlt. Der Roller wird bald Gesellschaft bekommen; die 68 jährige hat gestern einen zweiten bestellt, auch für 2.000 Euro; das Nachfolgermodell, frisch überarbeitet, für ihren Mann. Der ist 82.

Der Moderator ist gelernter Autoverkäufer

In Hannover ist es Zeit für die Maske. Kühler nimmt Platz vor der Spiegelwand, auf dem in alle Richtungen verstellbaren Frisierstuhl. Er ist ein Spaßmacher und Dampfplauderer. Kühler ist gelernter Autoverkäufer und hat früher beim Kinderfernsehen vor der Kamera gestanden; RTL. Dann fing er im dortigen Fernseh-Shop an, zog mit dem Verkaufs-Sender von Köln nach Hannover um und moderiert heute 40 Stunden Live-Fernsehen im Monat.

Experte und Verkäufer: Ralf Kühler (r.) mit einem französischem Café-Kenner (Elin Hinrichsen)

Kühler ist geschieden; hat neben der Tochter auch einen Sohn. Die Kinder leben bei ihrer Mutter. Seine neue Partnerin hat er hier kennengelernt; beim Verkaufssender. Sie arbeitet in der Regie.

Lydia macht das Drehbuch für die Sendungen heute. Mode, Schmuck und Beauty sowie Gesundheitsprodukte sind ein wichtiger Teil des Sortiments; dazu Hardgoods wie Staubsauger, Reinigungsmittel, Heimwerkerhilfsgeräte und – wie um 14.00h - eben Küchenmaschinen.

Der Erfolg einer Sendung wird in Umsatz pro Minute berechnet und Lydia weiß genau, mit welchen Argumenten sie die Kunden zur Kaufentscheidung bringen möchte. Manchmal hilft ein Vergleich mit den Produkten anderer Hersteller.

Zurück bei Monika Unglaube in Berlin. Gartenführung. Die Schildkröte unter dem Busch am Zaun ist echt, aber die Hunde, die Rehe, die Igel sind aus Ton mit LED-Birnen darin. Von Lampen kann Monika Unglaube offenbar gar nicht genug kriegen.

Blumen, die nachts leuchten: die Veranda von Monika Unglaube (Elin Hinrichsen )

"Ich hab schon so einen Berg Rechnungen. Aber wenn ich abends da raus gucke, das sieht so hübsch aus – die Sensation in der Straße!"

In Hannover beginnt in zehn Minuten die Sendung.

Der Star des Tages: eine Kaffeemaschine

"Ich lieb das auch, diese Atmosphäre, das hat so´n ganz eigenes Gefühl, eigenen Geruch, eigenen Geschmack, das ist ganz besonders."

Das Studio ist 100qm groß, mindestens; von oben Dutzende Scheinwerfer und ringsum an den Wänden verschiedene Raumdekorationen. An der längsten Seite das neu gestaltete Küchenstudio: Schöner Wohnen in dunklem Holz; mit cremefarbenen Wänden; und hier und da einer Art Jalousie davor, von der Decke hängend. Auf dem freistehenden Küchenblock: Der Star des Tages. Die Kaffeemaschine.

Der Experte Gerald Wespiser rückt noch die Deko zurecht; also Kuchen und Pralinen in Glas-Schüsseln; aber vor allem macht er schnell noch die letzten Demo-Kaffees fertig; alles was die Maschine zu bieten hat, wie besprochen, inklusive einer dicken Schicht Milchschaum auf dem Latte Macchiato.

10.000 Kaffeemaschinen können und sollen sie in dieser Stunde verkaufen; das ist die "Prognose", die die hauseigenen Analysten und Marktbeobachter für dieses Produkt zu dieser Tageszeit errechnet haben.

"Die Prognose brauchen wir, um unsere Bestellannahme dementsprechend zu besetzen. Wenn wir wissen, da können bis zu hundert oder zweihundert Leute gleichzeitig anrufen, dann müssen wir entsprechend besetzt sein, deshalb sind die Prognosen und Analysen so wichtig."

Notfalls steht heute eine Heißluftfritteuse parat; auf die sie in der Sendung umschwenken können; falls die Verkäufe die Prognose übertreffen und die Kaffeemaschine vorzeitig ausverkauft ist.

"Es geht richtig um Geld, da geht´s für die Lieferanten ja auch um die Produkte, da kann man ja ganz schnell auch mal ein Produkt verbrennen, das darf nicht passieren, es muss hier alles vernünftig laufen."

Schöner Wohnen mit Kaffeeautomat: das Channel21 Studio (Elin Hinrichsen)

Die Konzentration steigt. Etwa fünf Meter vor dem Küchenblock, die Kameras. Die "Zwei" macht die Nahaufnahmen der Produkte; Robert bedient sie. Die "Eins" und die "Drei" sind ferngesteuert; aber ferngesteuert sind hier sowieso irgendwie alle; aus der Regie, per "Knopf im Ohr". Der Experte deutet eine Verbeugung an; er trägt ein Kochjacket mit Kragen, in edlem Blau. Französischer Schick. Ralf Kühler ist im schlichten weißen Hemd unterwegs, mit dunkelblauer Kochschürze darüber.

Eine Moderatoren-Fangruppe bei Facebook

Kamera zwei schwenkt langsam über die Garde der Getränke; und im Hintergrund bereitet die Grafik schon die Tafel mit den Preisvergleichen vor. Lydia hat alle Bildschirme besonders im Blick, vor allem den direkt vor ihr; den mit der "Kurve". Der Anruferkurve. Noch tut sich wenig; aber es ist ja auch gerade erst die Warmlaufphase ...

Bei Facebook hat sich eine eigene Fangruppe für die besten Moderatoren der Verkaufssender gegründet; hier tauschen sich die größten Fans aus und plaudern über ihre Stars. Monika Unglaube in Berlin interessiert nicht, wer etwas verkauft; sie guckt auf die Produkte. Sie geht rüber ins Schlafzimmer; hier steht der riesige 3D-Fernseher und abends im Bett muss ihr Mann mitgucken.

Verkaufsblöcke, Vorzüge; Nachteile anderer Maschinen; Vergleiche – in Hannover ziehen Verkäufer und Experte jetzt alle Register. Früher hat man mehr über den Preis verkauft, aber das Marktschreierische ist weniger gefragt als in den Anfängen des Teleshopping; jetzt hat das Beraten und Besprechen den Vorrang.

Wenn Sie sagen, die möchte ich haben, wir haben jetzt sehr volle Leitungen, ein Ansturm, aber klar, wir haben jetzt Kaffeetrinkenzeit, jetzt ein schönes Stückchen Apfelkuchen und dazu ein Capuccino, das ist doch auch eine Belohnung für das, was Sie heute schon geschafft haben, Sie haben vielleicht schon gearbeitet, sie haben den Haushalt gemacht, die Wäsche erledigt, Sie haben es sich verdient, sich zu belohnen, mit einem Einkauf hier bei Channel21 mit der Beem Classico."

Verkaufsblock, direkt ins Herz der Zielgruppe. Frauen über 50 sind die besten Kundinnen und Ralf Kühler heißt offenbar zu Recht in der Branche "der Hausfrauenflüsterer". Gerald zieht nach: Er macht Eiskaffee. Da geht die Kurve direkt hoch.

Echte Jäger bleiben dran

Die "Kurve" auf Lydias Bildschirm zeigt auch an, wie viele Anrufer wieder auflegen. Die echten Jäger aber bleiben dran. Nur noch 15 % im Bestand; das wäre jetzt der Moment, in dem Monika Unglaube zuschlagen würde ...

"Man muss schnell sein, es gibt Sachen, die sind im Nu weg – Pech – das ist mir schon passiert."

Sie taucht aber gerade kopfüber in ihren größten Kleiderschrank. Bei Klamotten hat sie ein besonderes Gespür für den richtigen Moment. Sie zottelt eine Webpelzjacke hervor, in Folie eingeschlagen. Strahlend weiß.

"Mein Chef sagt ,Frau Unglaube, Sie sehen ja toll aus!`"

Minijob als Verkäuferin im Mineralienfachhandel. Dazu … Irgendwoher muss das Geld ja auch herkommen. Nur mit Kraft kriegt sie den Schrank wieder zu. Sie kauft jetzt nur noch gezielt. Sagt sie.

In Hannover laufen unterdessen die letzten Sekunden der Küchensendung. Kamera aus, Prognose erreicht. Kühler nickt zufrieden und es gibt Lob von der Verkaufsredakteurin. Vor allem die Show hat ihr gefallen.

"Ich wurde früher oft belächelt, der macht das ja wirklich gerne, ich bin ja gelernter Automobilverkäufer, ich bin am Lachen, wenn ich zur Arbeit gehe, ich mach das wirklich total gerne. Das hier isses, ich mach genau das, was ich will."

Er legt die Schürze ab und geht sich abschminken. Um 19.00 Uhr kommt er zurück ins Studio. Noch eine weitere Stunde live senden. Natürlich wieder mit der Kaffeemaschine.