Teilchen-Beschleuniger in Darmstadt wird noch teurer

Mittwoch, 21. April 2021

Die internationale Teilchen-Beschleunigeranlage Fair in Darmstadt verteuert sich abermals kräftig. Darüber informierte die Geschäftsführung das Bundesforschungsministerium. Konkret wurde über erwartete Mehrkosten von 145 Millionen Euro informiert. Darüber hinaus gebe es Kostenrisiken in Höhe von 448 Millionen Euro. Die internationale Teilchen-Beschleunigeranlage Fair nordöstlich des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung gilt als eine der weltweit größten Anlagen physikalischer Grundlagenforschung. Ursprünglich waren dafür rund 1,3 Milliarden Euro eingeplant, die jüngste Schätzung lag bei 3,1 Milliarden Euro. Hauptgeldgeber des Projekts sind der Bund und das Land Hessen.

Der US-amerikanische Komponist, Texter und Produzent Jim Steinman ist tot. Er schrieb Hits für Stars wie Meat Loaf, Barbra Streisand, Céline Dion oder Bonnie Tyler. Steinman starb bereits am Montag, wie verschiedene US-Medien am Dienstag übereinstimmend berichten. Er wurde 73 Jahre alt. Berühmt wurde Steinman, als er 1977 gemeinsam mit Meat Loaf das Hit-Album "Bat Out Of Hell" produzierte. Auch Musicals wie "Tanz der Vampire" oder Andrew Lloyd Webbers "Whistle Down the Wind" tragen Steinmans Handschrift.