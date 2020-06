Sonntag, 21. Juni 2020

"taz"-Chefredakteurin äußert Bedauern über Kolumne

Die "taz"-Chefredakteurin Barbara Junge hat wegen einer in die Kritik geratenen Kolumne über die Polizei ihr Bedauern geäußert. Junge schrieb in der heutigen Ausgabe, dass die Kolumne, so satirisch sie auch gewesen sein mag, daneben gegangen sei. Eine Passage in der Kolumne lese sich, als ob Polizisten mit Abfall gleichgesetzt würden. In dem Text vom Montag ging es darum, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht. Darin wurde auch die Option der Mülldeponie aufgegriffen. Aus der Berufsgruppe und von Politikern kam danach viel Kritik. Polizeigewerkschaften kündigten an, mit Strafanzeigen dagegen vorzugehen. Beim Deutschen Presserat gingen bereits bis Dienstag rund 50 Beschwerden ein.