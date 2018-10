Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. Oktober 2018

Taylor Swift bei American Music Awards gefeiert Preise auch für Camila Cabello, Rihanna, Khalid und Post Malone Die US-Sängerin Taylor Swift ist bei den American Music Awards als "Artist of the year" ausgezeichnet worden. In der wichtigsten Kategorie setzte sie sich am Abend in Los Angeles unter anderem gegen Drake und Ed Sheeran durch. Weitere Preise erhielt Swift für die Tournee des Jahres, für ihr Album "Reputation" und als beste Pop-/Rock-Sängerin. In der Kategorie Soul und Rhythm & Blues wurden Rihanna und ihr Kollege Khalid ausgezeichnet. Die US-Kubanerin Camila Cabello gewann mit ihrem Hit "Havana" den Preis für den besten Pop-/Rock-Song, zudem wurde die 21-Jährige zur besten Nachwuchskünstlerin gekürt. Der Award für das beste Hip-Hop-Album ging an "Beerbongs & Bentleys" von Post Malone, der auch als bester männlicher Pop-/Rock-Künstler geehrt wurde. In den Country-Sparten gewannen Carrie Underwood und Kane Brown. Am Ende würdigte Sängerin Gladys Knight mit weiteren Soul- und Gospel-Künstlern die im August gestorbene "Queen of Soul", Aretha Franklin. Die American Music Awards gelten als einer der bedeutendsten Musikpreise in den USA und werden seit 1973 verliehen. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können die Fans im Internet abstimmen.

Frankfurter Buchmesse feierlich eröffnet Georgien ist diesjähriges Gastland Mit einem Festakt ist die 70. Frankfurter Buchmesse eröffnet worden. Gäste waren neben dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Georgiens Ministerpräsident Mamuka Bachtadse. Georgien ist in diesem Jahr das Gastland der Buchmesse.

Bereits am Montagabend wurde die Berliner Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke für ihren Roman "Archipel" mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Die Buchmesse in Frankfurt gehört zu den größten der Welt. Mehr als 7300 Aussteller präsentieren bis Sonntag ihre Neuerscheinungen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 280.000 Besucher zur Buchmesse. Ab Samstag sind die Messehallen auch für Privatbesucher geöffnet.

Autor und Regisseur Werner Buhss ist gestorben Der Schriftsteller, Übersetzer und Regisseur starb im Alter von von 69 Jahren Werner Buhss starb am 7.10.2018 in Berlin. Das gibt der henschel-Verlag auf seiner Homepage bekannt. In der Mitteilung heißt es: "Sein Witz, seine gedankliche Schärfe, sein schier unendliches Wissen und seine Lebensfreude sind nun Erinnerung. Er war ein guter Trinker, er liebte Gespräche im Kneipendunst, konnte abenteuerlich gut kochen und er fuhr gerne ans Meer." Buhss wurde 1949 in Magdeburg geboren und wuchs in Frankfurt/Oder auf. Er lernte zunächst Stahlbauschlosser, bevor er Regieassistent bei der DEFA wurde. Von 1969 bis 1973 studierte er Regie an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Buhss verfasste zahlreiche Theaterstücke, Hörspiele sowie Bearbeitungen und Übersetzungen von klassischen und zeitgenössischen Stücken.

Namibia bekommt zwei geraubte Exponate zurück Es handelt sich um Besitz des namibischen Nationalhelden Hendrik Witbooi Das Land Baden-Württemberg will eine in der Kolonialzeit geraubte Bibel und eine Peitsche aus dem Besitz des namibischen Nationalhelden zurückgeben. Die Exponate hätten für Namibia eine hohe Bedeutung. Die Übergabe aus dem Stuttgarter Linden-Museum soll mit einem Projekt zur deutsch-namibischen Geschichte verknüpft werden. Im damaligen Deutsch-Südwestafrika schlugen Kolonialtruppen Aufstände der Volksgruppen Herero und Nama grausam nieder. Schätzungen zufolge ermordeten sie bis zu 70.000 Menschen in Namibia.

Jüdische Archive aus Bayern sollen digitalisiert werden Kosten von rund einer Millionen Euro Allein in Bayern wurden mehr als 300 jüdische Gemeinden von den Nationalsozialisten vernichtet. Ihre Archive aber haben den Holocaust überdauert, befinden sich heute in Israel und geben einen wertvollen Einblick in das jüdische Leben in Bayern. Damit dieser Einblick künftig möglichst vielen Wissenschaftlern zur Verfügung steht, plant der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle zusammen mit dem Jüdischen Museum in München, die Archive zu digitalisieren. Rund eine Million Euro wird das Projekt voraussichtlich kosten. "Es können sich ganz wenige Historiker leisten, mehrwöchige Archivaufenthalte in Israel zu verbringen", sagte der Direktor des Jüdischen Museums, Bernhard Purin, vor der Vorstellung des Projekts in München. "Ich glaube, dass nochmal ein ganz neuer Blick auf die jüdische Geschichte Bayerns erfolgen wird."