Kulturnachrichten

Donnerstag, 30. Mai 2019

Tausend Jahre alter Sarkophag wird in Mainz geöffnet Nach dem zufälligen Fund eines tausend Jahre alten Steinsarkophags soll das unberührte Grabmal in der Mainzer Johanniskirche am kommenden Dienstag geöffnet werden. Ende 2018 war es dort bei Arbeiten für eine neue Fußbodenheizung entdeckt worden. Der Fund gilt als eine der spannendsten archäologischen Grabungen Deutschlands. In dem Sarkophag aus dem 11. Jahrundert vermuten Forscher die sterblichen Überreste des früheren Mainzer Erzbischofs Erkanbald. "Das hat natürlich was von Tal der Könige, von Mumien und alten Horrorfilmen", sagte der Mainzer Dekan Andreas Klodt. Die Öffnung eines seit tausend Jahren verschlossenen Sarkophags sei zumindest in jüngster Zeit in Deutschland einmalig, ergänzte Grabungsleiter Guido Faccani. Der Sarkophag liege zudem genau auf der Mittelachse der Kirche nahe beim Altarraum. Dies sei ein Zeichen, dass dort ein sehr privilegierter Mensch bestattet wurde.

"Der Pate"-Schauspieler Carmine Caridi gestorben Der amerikanische Schauspieler Carmine Caridi, der in Filmen wie "Der Pate 2" und "Bugsy" mitspielte, ist tot. Er sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, teilte sein Sprecher dem Branchenblatt "Hollywood Reporter" mit. Caridi wurde 85 Jahre alt. Der Schauspieler war 2004 durch einem Skandal um Raubkopien im Internet in die Schlagzeilen geraten, als er von der Oscar-Akademie als erstes Mitglied rausgeworfen wurde. Caridi hatte Filmbänder - sogenannte Screeners - weitergegeben, die ihm für die Oscar-Bewertung zugeschickt worden waren. Diese waren dann im Internet als Raubkopien aufgetaucht.

Kiss-Frontmann Simmons begrüßt Kippa-Debatte Gene Simmons, Rockmusiker mit jüdischen Wurzeln, sieht die Debatte um die Kippa positiv. "Solange wir öffentlich darüber reden, mache ich mir keine Sorgen", sagte der 69-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte Juden zuletzt davon abgeraten, sich überall in Deutschland mit der traditionellen Kopfbedeckung zu zeigen. Es sei ein gutes Zeichen, wenn über eine solche Entwicklung gesprochen werde, so Simmons, der momentan mit seiner Band Kiss durch Deutschland tourt. Er komme gerne nach Deutschland, fügte Simmons hinzu, obwohl seine Mutter als deutsche Jüdin den Holocaust überlebt hat. "Meine Mutter hat nie darüber gesprochen. Sie war 14 Jahre alt, als sie in den Konzentrationslagern der Nazis interniert wurde", sagte der Bassist. Er selbst habe in Deutschland "einige der nettesten und freundlichsten Menschen überhaupt kennengelernt."

Käthe-Kollwitz-Büste in der Walhalla enthüllt Die Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz (1867-1945) hat einen Platz in der Walhalla erhalten. Eine Büste der Künstlerin wurde im bayerischen Donaustauf enthüllt. Die Kollwitz-Büste stammt vom Hannoveraner Bildhauer Uwe Spiekermann. In dem klassizistischen Bau nahe Regensburg werden Büsten und Gedenktafeln von Persönlichkeiten aus der deutschen und europäischen Geschichte ausgestellt. Bayern-König Ludwig I. hatte die Walhalla von Architekt Leo von Klenze bauen lassen. Am 18. Oktober 1842 wurde sie feierlich eröffnet.