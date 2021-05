Taube auf dem Teller Die wiederentdeckte Pharaonenspeise

Gerhard Methlagl im Gespräch mit Katja Bigalke

Bei diesem Bild schwer zu glauben: Aber gegrillte Taube gilt auf dem Teller als Delikatesse. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Taubenfleisch sei früher eine den Pharaonen und Königen vorbehaltene Delikatesse gewesen, sagt der Speisetaubenzüchter Gerhard Methlagl. Heute rehabilitieren Spitzenköche den in Verruf geratenen Speisevogel.

Ursprünglich galt Taube als Delikatesse, in den Kriegsjahren wurde sie dann mehr und mehr zum Arme-Leute-Essen. Heute ist sie bei uns eher selten auf den Tellern zu finden.

Vollkommen zu Unrecht, findet der österreichische Speisentaubenzüchter Gerhard Methlagl. "Es gibt keinen Kulturkreis auf der Welt, wo Taube nicht als Nahrungsmittel gegolten hat." Sie sei in Königshäusern serviert worden und im alten Ägypten habe sie als Pharaonenspeise gegolten. "Da haben Sklaven über den Mund die Jungtauben gefüttert für den Pharao."

Auch in Frankreich sei Taubenfleisch lange ausschließlich für den Hochadel bestimmt gewesen. "Erst mit der Französischen Revolution wurde die Taube dann als Nahrungsmittel für alle zugänglich." Und heute stehe Taube noch im ganzen afrikanischen Raum auf der Speisekarte, "so wie bei uns das Hähnchen".

Taube ist teuer

Allerdings haben Spitzengastronomen den Vogel auch bei uns wiederentdeckt, vor allem weil anderes Geflügel durch Massentierhaltung in Misskredit geraten ist. Als Arme-Leute-Essen kann es allerdings nicht mehr gelten: "Taube ist ein relativ teures Fleisch", sagt der österreichische Speisentaubenzüchter Gerhard Methlagl. Denn es sei in der Produktion aufwendig. "Ich kann nicht wie beispielsweise als Hühnchenzüchter mir 10.000 Jungtiere kaufen und die als Küken aufmästen."



Es muss nicht immer Hühnchen sein. Warum nicht auch mal Taube? (imago images / Imaginechina-Tuchon)

Stattdessen müsse man sich ein Taubenpaar suchen, denn Tauben leben monogam. Die würden zwei Eier pro Gelege legen und dann die Jungen aufziehen. "Und somit ist natürlich auch das Endprodukt dementsprechend kostspieliger als anderes Fleisch." Das Fleisch sei dunkel und habe einen leichten Wildgeschmack, "ein wenig lebrig" und erinnere ein wenig an Ente und an Reh.

(lkn)