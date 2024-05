Miniserie bei Sky

Der Tätowierer von Auschwitz

18:57 Minuten SS-Rottenführer Stefan Baretzki (r, Jonas Nay) und Lale Sokolov (l, Jonah Hauer-King). © imago / Landmark Media / Sky

Nay, Jonas · 11. Mai 2024, 14:35 Uhr

Lale Sokolov musste in Auschwitz die Inhaftierten tätowieren. Sein Leben wurde in "The Tatooist of Auschwitz" verfilmt. Jonas Nay spielt darin einen SS-Mann. In Zeiten des Rechtsrucks ist es ihm wichtig, diese Geschichte zu erzählen, sagt er.