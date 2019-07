Kulturnachrichten

Sonntag, 28. Juli 2019

Tanzpionier Kresnik im Alter von 79 Jahren verstorben Der österreichische Choreograph und Regisseur Johann Kresnik ist tot. Er gilt als einer der Pioniere des deutschen Tanztheaters. Kresnik verstarb am Nachmittag überraschend im Alter von 79 Jahren im Klinikum Klagenfurt an Herzversagen. Das teilte ein Sprecher der Familie mit. Das laufende ImPulsTanz-Festival in Wien war erst am 18. Juli mit seiner "Macbeth"-Deutung eröffnet worden. Kresnik gastierte zusammen mit seinem Ensemble bei bedeutenden Festivals in der ganzen Welt. Er wurde mehrfach für seine künstlerische Arbeit ausgezeichnet, u.a. mit dem Theaterpreis Berlin, dem Deutschen Kritikerpreis, sowie dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien.

Bloggerin Marie Sophie Hingst ist tot Die Bloggerin Marie Sophie Hingst ist am 17. Juli in Dublin gestorben. Das bestätigte ihre Mutter Cornelia Hingst dem Magazin "Der Spiegel". Zuvor hatte die "Irish Times" über den Todesfall berichtet. 2017 wurde Marie Sophie Hingst zur Bloggerin des Jahres gewählt. "Der Spiegel" deckte Ende Mai auf, dass sie ihre jüdische Familiengeschichte erfunden und gefälschte Dokumente bei der Gedenkstätte Yad Vashem eingereicht hatte. Am 31. Juli soll sie in Wittenberg beerdigt werden.

Hunderttausende feiern den Christopher Street Day in Berlin In Berlin haben Hunderttausende Menschen an der Parade zum Christopher Street Day teilgenommen.



Nach Veranstalterangaben beteiligten sich am Nachmittag mindestens 150.000 Menschen am Demonstrationszug selbst. Zu den politischen Forderungen zählten etwa ein Wohn- und Kulturzentrum für Lesben und bessere Aufklärung im Umgang mit HIV-Positiven. Zum Auftakt des Christopher Street Day war an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden.



Die CSD-Parade bezieht sich auf den 28. Juni 1969, als die New Yorker Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in der New Yorker Christopher Street stürmte. In den darauffolgenden Tagen kam es zu Aufständen von Schwulen, Lesben und Transsexuellen.