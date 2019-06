Kulturnachrichten

Freitag, 14. Juni 2019

"Tagesschau"-Sprecher Wilhelm Wieben ist tot Der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Wilhelm Wieben ist tot, wie der NDR mitteilte. Die ARD bezeichnete Wieben als eines der prägenden Gesichter der Nachrichtensendung. "Wilhelm Wieben gehörte zu den prägenden deutschen Fernsehpersönlichkeiten, immer freundlich, zugewandt und nah bei den Zuschauerinnen und Zuschauern", hieß es. Wieben arbeitete ab 1966 in der Redaktion der "Tagesschau". Bis 1998 präsentierte er auch die 20 Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung. Wieben stammte aus Hennstedt in Schleswig-Holstein. Nach einer Schauspiel-Ausbildung in Berlin wurde er Anfang der 60er Jahre Ansager beim damaligen Sender Freies Berlin. Neben der "Tagesschau" moderierte er auch andere Sendungen beim NDR und Radio Bremen, schrieb Bücher auf Plattdeutsch und sprach Hörbucher ein. Den Dialekt bezeichnete er als seine Muttersprache. Zudem arbeitete er immer wieder als Schauspieler an Theatern im Hamburg und Bremen. Wilhelm Wieben starb im Alter von 84 Jahren in Hamburg.

Concord-Musikkonzern übernimmt Sikorski-Gruppe Zwei der weltweit führenden Verlage für klassische Musik, die Hamburger Sikorski-Gruppe und der Verlag Boosey & Hawkes, werden unter einem Dach zusammengeschlossen. Mit der Übernahme von Sikorski durch die Concord Music Publishing entstehe ein breitgefächterter Katalog vor allem mit Werken der russischen Musik, teilte Concord in Berlin mit. Sikorski besitzt die Rechte unter anderem an Komponisten wie Dmtri Schostakowitsch, Sergei Prokofiew und Alfred Schnittke. Boosey & Hawkes mit Hauptsitz in London gilt als Marktführer für zeitgenössische Klassik. Die Dachgesellschaft Concord Music Publishing verfügt über die Urheberrechte an mehr als 390 000 Werken- von Frank Sinatra bis Igor Strawinsky.

Harald Naegeli will Düsseldorf Kunstwerke schenken Der Straßenkunstpionier Harald Naegeli will der Stadt Düsseldorf zahlreiche Kunstwerke schenken. Die Schenkung umfasse 237 Positionen, teilte die Stadt mit. Neben 47 eigenen Spray-, Acryl-, Kohle und Tuschearbeiten seien auch Werke von Künstlern wie Joseph Beuys dabei. Die künstlerischen Werke, Dokumentationen und Archivalien repräsentierten umfassend die künstlerische Entwicklung Naegelis, heißt es in einer Empfehlung an den Kulturausschuss des Stadtrats. Naegeli lebt seit 1984 in Düsseldorf. Durch seine Graffiti im öffentlichen Raum u.a. in Zürich, Düsseldorf und Venedig wurde er als "Sprayer von Zürich" weltberühmt. Der 79-Jährige war wegen seiner ungenehmigten Graffiti juristisch immer wieder verfolgt und in der Schweiz, trotz internationaler Proteste, sogar ins Gefängnis gesperrt worden.