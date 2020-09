Kulturnachrichten

Dienstag, 29. September 2020

Tagesschau-Sprecher Riewa will regelmäßige Kritik Jens Riewa möchte als künftiger Chefsprecher der Tagesschau regelmäßig Kritik von außen einbinden. Das sei ein Mittel der Qualitätssicherung, das er ganz gut finde, sagte Riewa dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bereits früher sei zwei Mal im Jahr eine Sendung aufgezeichnet und dann von externen Experten nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen worden. Das diszipliniere ungemein und komme der Sendung in sprecherischer Hinsicht nachhaltig zugute. Riewa löst zum Beginn des Jahres 2021 Jan Hofer als Chefsprecher ab.

"Opernwelt" kürt die Besten des Jahres Der Titel "Opernhaus des Jahres" ist vergeben. Kritiker der Fachzeitschrift "Opernwelt" entschieden sich in diesem Jahr für Frankfurt und Genf. Gelobt wurden Dramaturgie, Entdeckerfreude und die individuellen Handschriften der Regisseurinnen und Regisseure. Die "Tannhäuser"-Inszenierung für die Bayreuther Festspiele brachte Tobias Kratzer den Titel "Regisseur des Jahres" und die Produktion als Roadmovie die Auszeichnung als "Aufführung des Jahres" ein.

Die besten Sänger des Jahres sind laut "Opernwelt" die Sopranistin Marlis Petersen und der Countertenor Jakub Józef Orlinski. Bereits zum neunten Mal gilt den Kritikern das Bayerische Staatsorchester als herausragend.

Neue Stuttgarter Ballettschule eingeweiht Nach rund fünf Jahren Bauzeit ist der millionenschwere Neubau der Stuttgarter John Cranko Schule mit einem kleinen Fest übergeben worden. Die Einrichtung ist eine der berühmtesten Ballettschulen der Welt. Ihr Namensgeber, der ehemalige Direktor des Stuttgarter Balletts, gründete sie 1971. Der Umzug in den Neubau war nicht nur später, sondern auch deutlich teurer als geplant. Die rund 60 Millionen Euro teilen sich Land und Stadt. Zehn Millionen Euro des städtischen Anteils werden vom Sportwagenbauer Porsche getragen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann sprach nach einem Rundgang durch das Haus von einem "Ergebnis, das wirklich fasziniert". In der neuen Schule sind eine Probebühne, ein Internat für 80 Schüler sowie acht Ballettsäle, Schulräume und ein Gesundheitszentrum untergebracht.

Kunstpreis der Bremer Böttcherstraße für Ulrike Müller Die österreichische Künstlerin Ulrike Müller bekommt in diesem Jahr den mit 30.000 Euro dotierten zeitgenössischen Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen. Ihr Werk sei eine der präzisesten Positionen im Feld der feministischen und queeren Malereidiskurse der Gegenwart, begründete die Wettbewerbs-Jury die Entscheidung. Sie überzeuge durch Abstraktion. Müller wurde 1971 in Brixlegg geboren und lebt in New York. In der Endrunde des Wettbewerbes standen zehn Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum. Ihre Werke sind noch bis zum 1. November in der Bremer Kunsthalle zu sehen.

Ai Weiwei protestiert gegen Auslieferung von Assange Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat in London gegen eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA demonstriert. "Lasst ihn frei. Lasst ihn einen freien Mann sein", forderte Ai vor dem Londoner Gericht Old Bailey. Der Staat müsse die Freiheit der Presse schützen. Die USA werfen Assange Spionage in 17 Fällen und Computermissbrauch vor und verlangen seine Auslieferung. Im Fall eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Ai sagte, Assange vertrete einen Grundwert. "Warum sind wir frei? - Weil wir die Freiheit der Presse haben", sagte Ai, der Assange zuvor im Gefängnis besucht hatte.

UNO will Aufhebung von Blasphemie-Todesurteil Die Vereinten Nationen (UN) fordern die sofortige Freilassung eines nigerianischen Sängers, der wegen Blasphemie zum Tode verurteilt wurde. Die Organisation schreibt in einer Erklärung, die mutmaßlich abfälligen Äußerungen über den Propheten Mohammed in einem Lied zu kriminalisieren, sei rechtswidrig. Künstlerischer Ausdruck von Meinung und Glaube sei durch internationales Recht geschützt. Der 22-jährige Sänger Yahaya Sharif-Aminu war im August in der nordnigerianischen Stadt Kano zum Tod durch Erhängen verurteilt worden. Ein Scharia-Gericht sah als erwiesen an, dass er in einem seiner Texte einen Imam über alle Maßen gelobt und ihn damit über den Propheten gestellt habe; das sei Gotteslästerung.