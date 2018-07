Der Berliner Schriftsteller Karsten Krampitz lebte fünf Monate als Stadtschreiber in Klagenfurt. Nun bringt er einen Band mit kritischen Essays heraus - mit denen er seiner Geliebten huldigen will und zugleich Unruhe stiften. Mehr

Die Erzählerin in Andrea Scrimas Roman "Wie viele Tage" pendelt zwischen Berlin und New York. Die Kapitel des Buchs tragen Straßennamen beider Städte. Auch sie selbst lebe an beiden Orten, sagt die amerikanische Autorin. In ihrer Heimat fühle sie sich aber inzwischen "wie ein Alien". Mehr