Tage der deutschsprachigen Literatur #tddl Lesungen, Gespräche, Bilanzen vom Bachmann-Wettbewerb

14 Kandidaten konkurrieren um den nach Ingeborg Bachmann benannten Literaturpreis. (RolandWitschel/dpa)

Im österreichischen Klagenfurt konkurrieren von Donnerstag bis Sonntag 14 Autorinnen und Autoren um den nach Ingeborg Bachmann benannten Literaturpreis. Deutschlandfunk Kultur bietet Gespräche mit Beteiligten, eine Live-Sendung und zieht allabendlich Bilanz.

Mit einer Live-Sendung und einer umfangreichen Berichterstattung begleitet Deutschlandfunk Kultur die Tage der deutschsprachigen Literatur vom 4. bis 8. Juli in Klagenfurt. Bei dem Wettbewerb in Österreich konkurrieren 14 Kandidaten um den mit 25.000 Euro dotierten und nach der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926 - 1973) benannten Preis sowie vier weitere Literaturpreise. Einer davon ist der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunk-Preis, der in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wird.

Eröffnet werden die Literaturtage am Mittwochabend mit einer Rede von Schriftsteller Feridun Zaimoglu. Ab Donnerstag haben die 14 Kandidaten dann jeweils 25 Minuten Zeit, ihre Texte vorzutragen. Man dürfe nicht den Versuch scheuen, in den richtigen Begriffen und in den richtigen Worten die Dinge sichtbar zu machen, sagt der Schriftsteller Feridun Zaimoglu. Er wird in diesem Jahr die traditionelle Klagenfurter Rede zur Literatur halten.

Am Sonntag entscheidet sich, wer den Preis erhält.

Im Deutschlandfunk Kultur ist am Mittwoch in der Sendung "Studio 9 am Morgen" zwischen 5.00 und 9.00 Uhr ein Gespräch mit Feridun Zaimoglu zu hören.



Die Sendung "Lesart" sendet am Samstag von 11.05 bis 12.00 Uhr live aus Österreich.



"Fazit" zieht von Donnerstag bis Samstag an jedem Abend ab 23.05 Uhr eine Bilanz des Tages.



Am Sonntag bietet "Fazit" ein erstes Gespräch mit dem Preisträger des Ingeborg-Bachmann-Preises.



Erstmals vorgestellt wird er zuvor in der Sendung "Studio 9 kompakt" um 12.05 Uhr.

Bekanntester Teilnehmer am diesjährigen - dem 42. - Wettbewerb in Klagenfurt ist wohl der deutsche Autor Bov Bjerg, der mit "Auerhaus" bereits seinen Durchbruch hatte. Die weiteren deutschen Literaten sind Stephan Groetzner, Ally Klein, Stephan Lohse, Jakob Nolte (alle Berlin), Joshua Groß (Nürnberg), Lennard Loß (Frankfurt am Main), Anselm Neft (Hamburg) und die hauptberufliche Zahnärztin Corinna T. Sievers, die in Herrliberg am Zürichsee lebt.

Im vergangenen Jahr wurde Ferdinand Schmalz mit dem Preis ausgezeichnet.

Auch im Deutschlandfunk berichten zahlreiche Sendungen über und aus Klagenfurt. Der vollständige Wettbewerb mit Lesungen, Jurydiskussionen und den Preisverleihungen am letzten Veranstaltungstag wird im Digitalkanal Dokumente und Debatten (DAB+) übertragen.

Der Ablauf des 42. Wettbewerbs in Klagenfurt:

Donnerstag, 5. Juli

10.00 bis 15.30 Uhr

Lesungen und Jury-Diskussionen

Freitag, 6. Juli

10.00 bis 15.30 Uhr

Lesungen und Jury-Diskussionen

Samstag, 7. Juli

10.00 bis 14.00 Uhr

Lesungen und Jury-Diskussionen

Sonntag, 8. Juli

11.00 bis 12.00 Uhr

Preisvergabe

Die Veranstaltung können Sie bei uns im Livestream verfolgen: