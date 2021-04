Kulturnachrichten

Donnerstag, 22. April 2021

Tänzerin und Staatsballett Berlin einigen sich Nach Rassismusvorwürfen und einem nicht verlängerten Vertrag haben sich eine Tänzerin und das Berliner Staatsballett vor dem Bezirks-Bühnenschiedsgericht Berlin auf einen Vergleich geeinigt. Eine entsprechende Mitteilung des Gerichts bestätigte der Anwalt der Tänzerin Chloé Lopes Gomes am Mittwoch in Berlin. Danach wird der Vertrag der Tänzerin um ein Jahr verlängert, zudem erhält sie 16.000 Euro. Das Staatsballett hatte wegen der Rassismus-Vorwürfe bereits Konsequenzen angekündigt, jegliche Form von Diskriminierung und Rassismus seien in der Compagnie nicht tragbar. Lopes Gomes hatte eine Rückkehr in die Compagnie gefordert. Sie habe sich wiederholt rassistische Kommentare der Trainingsleiterin anhören müssen, hatte sie dem Staatsballett vorgeworfen. Für eine "Schwanensee"-Vorstellung sei sie aufgefordert worden, sich weiß zu schminken.

Europäische Fernsehsender starten Mediathek Europäische Fernsehsender starten eine gemeinsame Mediathek. Dafür haben sich ARD und ZDF mit dem europäischen Kultursender Arte, dem französischen Sender France Télévisions sowie der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR zusammengetan. Ab sofort können unter dem Titel "The European Collection" Zuschauer kostenlos auf einen Katalog aus Dokumentationen und Reportagen zugreifen. Die Sendungen stehen in Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch zur Verfügung. Ziel sei es, so vielen Menschen wie möglich eine übergreifende und europäische Perspektive auf Themen zu bieten, die Europäer beschäftigen.

Schauspieler Thomas Fritsch ist gestorben Der Schauspieler Thomas Fritsch ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Er zählte zu den beliebtesten Fernsehschauspielern, bekannt war er unter anderem durch die ZDF-Serie "Drei sind einer zuviel" von 1977. Der in Dresden geborene Fritsch spielte in zahlreichen Fernsehserien wie "Derrick", "Rivalen der Rennbahn" oder "Der Bergdoktor". Auch als Theaterschauspieler und Synchronsprecher war Fritsch sehr aktiv, von 2002 bis 2017 war er der Erzähler in der Hörspielserie "Die Drei Fragezeichen".

Benin-Bronzen: Grütters lädt zu Spitzentreffen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wünscht sich einen bundesweit einheitlichen Umgang mit den legendären Benin-Bronzen. Daher lädt die Kulturstaatsministerin am 29. April zu einem digitalen Spitzengespräch ein. Gemeinsam soll eine Position gefunden werden, um dann im Dialog mit Nigeria das weitere Vorgehen abzustimmen. Grütters hatte den Umgang mit den Benin-Bronzen zuletzt einen "Prüfstein für den Umgang Deutschlands mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten" genannt. Alleine in Deutschland befinden sich rund 1.000 Benin-Bronzen, viele sollen im neueröffneten Humboldt-Forum ausgestellt werden. Die nigerianische Regierung forderte im vergangenen Jahr eine Rückgabe der Bronzen.