Tabu Übergewicht Dicke Freundinnen

Von Rebekka Endler

Siiri macht bei einer Performance mit, die "Fat Facts" heißt - und fühlt sich diskriminiert. (imago / fStop Images / Malte Müller)

Siiri und Rebekka sind Freundinnen, die über alles reden, nur nicht über Siiris Figur. Doch dann wird Siiri für eine Kunstperformance zum Thema „Übergewicht“ gecastet – und plötzlich nimmt die Beziehung der beiden Frauen eine überraschende Wende.

Es ist ein entspannter Nachmittag. Die Kinder spielen, Rebekka und Siiri trinken in der Küche Tee. Siiri erzählt gerade von einer Einladung zu einem Kölner Performance-Projekt, da wird auf Facebook die Beschreibung des Events sichtbar: "Fat Facts" soll die Kunstperformance heißen, sie dreht sich um Stigmatisierung und Ausgrenzung von Dicken. Gesucht werden "stark übergewichtige Menschen mit einem XXL-Lebensgefühl". Siiri lacht ungläubig.

Rebekka und Siiri sind Freundinnen. Sie haben sich vor zwei Jahren in einem Kindercafé kennengelernt, waren mit ihrem Nachwuchs bei der gleichen Tagesmutter und haben in den letzten zwei Jahren gemeinsam einiges erlebt. Eines haben sie allerdings noch nie gemacht: darüber gesprochen, dass Siiri dick ist. Das tun sie an diesem Nachmittag zum ersten Mal, und sie beschließen, dass Rebekka – sie ist Journalistin und Autorin – Siiri während der Proben zu der "Fat Facts"-Performance mit Mikrofon und Aufnahmegerät begleitet.

Die "Geschichte der Woche" in Plus Eins: Das sind in dieser Woche eigentlich zwei Geschichten. Einmal die Geschichte von Siiri, die unbedingt Schauspielerin werden will und ihre erste Chance nur deswegen bekommt, weil sie übergewichtig ist. Die sich durch ihre Teilnahme an der Performance zum ersten Mal wirklich ausgegrenzt und diskriminiert fühlt: "Ich weiß, dass ich dick bin, aber ich fühle mich gerade, als würde ich 200 Kilo wiegen. Das ist dramatischer als alles andere, was ich im Leben so gemacht habe." Und: Es ist die Geschichte von zwei Frauen, die einsehen, dass auch zu einer engen Freundschaft Tabus gehören – und dass man lernen muss, mit ihnen umzugehen.