Symphonie-Orchester Stavanger Zwei russische Exilkünstler

Moderation: Volker Michael

Die Hände des Komponisten und Pianisten Sergej Rachmaninow (IMAGO/United Archives International)

Musik von Igor Strawinsky und Sergej Rachmaninow spielte das Symphonie-Orchester Stavanger bei einem Konzert im Januar. Die Dirigentin Anna-Maria Helsing leitete das Programm mit dem Pianisten Christian Ihle Hadland als Solisten.

Zwei russische Komponisten mit starker Exilerfahrung stehen im Mittelpunkt – und hier können Sie ein norwegisches Orchester erleben, das bisher nicht so häufig zu hören ist: Das Symphonie-Orchester Stavanger spielte am 21. Januar unter Leitung von Anna-Maria Helsing Igor Strawinskys "Pulcinella"-Suite und Sergej Rachmaninows 2. Klavierkonzert mit dem aus Stavanger stammenden Solisten Christian Ihle Hadland.

Der Pianist Christian Ihle Hadland (Nikolai Lund/Website Christian Ihle Hadland bei nordicartistsmanagement.com/)

Die westnorwegische Stadt ist vor allem als Sitz der Ölindustrie bekannt. Doch seit einigen Jahren macht auch das Orchester der Stadt von sich reden. Bereits seit 1938 existiert das Symphonische Orchester der viertgrößten Stadt Norwegens. Inzwischen machen namhafte und senkrechtstartende junge Dirigentinnen und Dirigenten und Solisten dort Station, nicht nur aus Skandinavien.

Ab der kommenden Saison übernimmt Andris Poga die künstlerische Leitung des Orchesters. In unserer Sendung können Sie die schwedisch-finnische Dirigentin Anna Maria Helsing erleben und den norwegischen Pianisten Christian Ihle Hadland. Er wird das zweite Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow spielen.

Die Stadt Stavanger (Stadtteil Rogaland) bei Nacht (IMAGO/imagebroker)

Das Programm wird eröffnet mit der "Pulcinella"-Suite von Igor Strawinsky. Ein Ballettauszug, den Strawinsky einst für das Boston Symphony Orchestra arrangiert hat. Pulcinella ist eine Figur der Commedia dell’arte aus dem alten Neapel. Dieses Ballett basiert auf barocken Vorlagen. 1920 wurden die Liebes- und Eifersuchtsgeschichten in Paris uraufgeführt. Virtuos, bunt und grell ist die Musik, schmissig könnte man sagen, auch "jazzy" und dankbar für die Orchestermusikerinnen und -musiker, die sich als glänzende Virtuosen erweisen können.

Zweimal hintereinander Rachmaninows Zweites

Zweiter Programmpunkt in diesem Konzert ohne Publikum war das Klavierkonzert c-Moll op. 18 von Sergej Rachmaninow. Das konnten Sie bereits einen Tag zuvor in unserer Sendung hier hören mit der Solistin Lise de la Salle und der Norddeutschen Philharmonie Rostock unter Leitung von Marcus Bosch. Nun also ein direkter Vergleich – diesmal mit einer Interpretation aus Stavanger.

Klavierkonzert für einen Therapeuten

Sein Zweites Klavierkonzert schrieb Sergej Rachmaninow während einer tiefen psychischen Krise, noch vor seiner Emigration. Die war ausgelöst worden durch ein traumatisches Konzert, bei dem das Publikum und die Fachwelt seine Erste Sinfonie verrissen hatten. Rachmaninow suchte Hilfe in einer Psychotherapie - und in der Religion. Das wird hörbar in diesem Klavierkonzert: Alte Gesänge der orthodoxen Kirche sind melodische Grundlage, aber auch Einflüsse aus der Westkirche und der russischen Volksmusik. Gewidmet hat der Komponist das Stück dem Arzt und Therapeuten Nikolai Dahl, einem Russen mit norwegischem Namen. Der Mediziner war auch Hobbybratscher und spielte sogar das ihm zugeeignete Werk in einem Orchester mit, allerdings nicht in Moskau, sondern später in seinem Zufluchtsort Beirut im Libanon.

Marianne Beate Kielland singt Folk Songs

Außerdem in der Sendung gibt es einen Ausschnitt aus einem weiteren Konzert des Orchesters. Ebenfalls mit einer Dirigentin aus Finnland – Dalia Stasevska leitete das Symphonie-Orchester Stavanger im August 2020. Und zu dieser Dirigentin kommt noch eine einheimische Solistin – Marianne Beate Kielland. Die renommierte Mezzosopranistin sang im Sommer letzten Jahres die "Folk Songs" von Luciano Berio - elf Volkslieder aus aller Welt.

Unbehagen gegenüber Volksliedern mit Klavier

Der italienische Komponist hat sie auf eine ganz eigene Weise in seine musikalische Welt transferiert. Die Herausforderung für die Solistin liegt vor allem darin, ganz verschiedene Sprachen mit ihren lokalen Traditionen zu beherrschen. Luciano Berio hat zu seinen Folksongs einen eigenen Kommentar verfasst. Darin heißt es: "Ich habe immer ein tiefes Unbehagen verspürt, wenn ich Volksweisen (also spontan aus dem Volk entstandene Lieder) mit Klavierbegleitung hörte. Daher habe ich, vor allem als Hommage an Cathy Berberians intelligente Interpretationen, Folk Songs geschrieben."

Konzerthalle Stavanger

Aufzeichnung vom 21. Januar 2021

Igor Strawinsky

"Pulcinella", Ballet-Suite



Sergej Rachmaninow

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-Moll op. 18

Christian Ihle Hadland, Klavier

Symphonie-Orchester Stavanger

Leitung: Anna-Maria Helsing

Konzerthalle Stavanger

Aufzeichnung vom 20. August 2020

Luciano Berio

"Folk Songs"

Marianne Beate Kielland, Mezzosopran

Symphonie-Orchester Stavanger

Leitung: Dalia Stasevska