Symbole Gib mir ein Zeichen

Von Oliver Schwesig

Pantomimin auf einer Parkbank (imago / Rolf Kremming)

Wo immer wir auch hingucken, überall gibt es Zeichen und Symbole. Manche sind allgemeingültig, andere werden immer mit neuer Bedeutung aufgeladen. Wir brauchen sie, um dem Leben und der Welt einen Sinn zu geben.

Ein Symbol bezeichnet eine Vorstellung von etwas; ein Wort, ein Bild oder ein Zeichen. Es gibt außerdem einen Zusammenhang zwischen dem sichtbaren Symbol und seiner Bedeutung.

So beschreibt das berühmte Internetlexikon das Symbol. So vieldeutig diese Definition auch sein mag, wir alle können mit Symbolen etwas anfangen. Symbole haben allgemeingültigen Charakter wie etwa ein Verkehrsschild oder das Symbol eines griechischen Buchstaben. Oder als Sinnbild – das rote Kreuz als Sinnbild für medizinische Hilfe, das rote Herz als Sinnbild für die Liebe. Das Handy-Zeitalter hat Symbole nochmal ganz neu in unsere (Alltags-)Sprache eingebracht. Was wäre die westliche Welt heute ohne die langen Listen von digitalen Emojis für jedes erdenkliche Lachen oder jegliche Gemütslage.

Symbole bekommen aber auch eine höchst individuelle Bedeutung. Eine simple Naturerscheinung, ein Kleidungsstück oder ein Name können symbolhaft für Begebenheiten, Menschen und Ereignisse in unsrem Leben stehen. Somit können Symbole quasi endlos mit Bedeutung aufgefüllt werden. Und wir brauchen sie immer wieder. Symbole sind wie Sprache oder Geschichten ein Hilfsmittel, um den Dingen und der Welt Sinn und Ordnung zu geben.

