Samstag, 6. Juni 2020

Sweet-Bassist Steve Priest gestorben

Der britische Rockmusiker Steve Priest ist tot. Der Mitbegründer und Bassist der Glamrock-Band The Sweet starb im Alter von 72 Jahren. Das teilte sein ehemaliger Bandkollege Andy Scott mit. Der Bassist, der am 23. Februar 1948 in London geboren wurde, lebte zuletzt in Los Angeles. In den 70er-Jahren wurde die Band mit Hits wie "Blockbuster", "Fox On The Run", "Love is like Oxygen" sowie mit extravaganten Bühnenoutfits weltberühmt.