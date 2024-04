Sandra Köppen-Zuckschwerdt

Was die erfolgreichste deutsche Sumo-Ringerin auszeichnet

06:48 Minuten In Japan ist Sumo eine der wichtigsten Sportarten. © dpa / picture alliance / Federico Gambarini

Röbekamp, Anja · 07. April 2024, 17:30 Uhr

In Japan gilt Sumo-Ringen als der „ästhetische“ Sport und ist Nationalsport. Aber auch in Deutschland gibt es eine Region, in der der Sport besonders beliebt ist - und aus der die erfolgreichste Sumo-Ringerin außerhalb Japans kommt.