Suizid-Ausstellung in Kassel Bruch mit einem gesellschaftlichen Tabu

Tatjana Ahle im Gespräch mit Gesa Ufer

Von "The Wizzard of Oz" ist diese Videokunst von Bjørn Melhus inspiriert. Die Idylle täuscht: Mit dem Werk verarbeitet Melhus den Suizid seiner Schwester. (Bjørn Melhus / VG Bild-Kunst Bonn)

Selbsttötung ist eines der letzten Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Das will die Ausstellung "Suizid - let's talk about it" ändern. Einige Künstler verarbeiten in ihren Werken die Suizide naher Angehörige.

Eines der Themen, die noch immer als Tabu in unserer Gesellschaft gelten, ist der Suizid. Rund 10.000 Menschen töten sich jedes Jahr in Deutschland selbst. Daran erinnert der Welttag der Suizidprävention am 10. September.

"Lieber nicht darüber reden", ist die gängige Haltung zum Suizid. Für viele, die einen geliebten Menschen auf diese Weise verloren haben, wäre es aber eine Erleichterung, über die Tat und die damit verbundenen Gefühle sprechen zu können.

Viele der Kunstwerke spiegeln Traumata wider

Hier knüpft eine Sonderausstellung in Kassel an: "Suizid - let's talk about it" heißt die Schau, die das Sepulkralmuseum mit Dokumenten, Gegenständen und Werken internationaler Künstler aus unterschiedlichen Zeiten zeigt.

Einige von ihnen, wie etwa der Bildhauer Georg Kolbe (1877 - 1947) oder der Videokünstler Bjørn Melhus (Jahrgang 1966), verarbeiten in ihren Werken eigene Traumata: Beide Künstler verloren ihre Schwestern durch Suizid.

Das Sepulkralmuseum widmet sich unter kulturell-künstlerischen Gesichtspunkten ausschließlich den Themen Sterben, Trauern und Gedenken.

"Suizid - let's talk about it" wird flankiert von einem Begleitprogramm mit Lesungen, Filmabenden und Diskussionen. Es sei wichtig, Gesprächsräume zu öffnen, um das Thema von Tabuisierung und Stigmatisierung zu befreien, sagt die Kuratorin Tatjana Ahle.

Die Ausstellung ist vom 10. September bis 27. Febuar 2021 im Sepulkralmuseum in Kassel zu sehen.

Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen: Wenn Sie das Gefühl haben, an einer psychischen Krankheit zu leiden oder Suizidgedanken Sie beschäftigen, wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation befinden oder das auf einen Ihrer Angehörigen zutrifft, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen bzw. anzubieten. Hilfe bietet unter anderem die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (gebührenfrei) und im Internet unter telefonseelsorge.de.