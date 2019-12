Ohne Hab und Gut kam Leila eines Tages auf der Farm an – jetzt ist sie tot. (AP)

Mississippi, 1941. Als die 17-jährige Sheila Barnes tot gefunden wird, ist nichts mehr wie es war. Alle hatten Sheila ins Herz geschlossen. Aus einer bitteren Kindheit war sie auf die Farm der Cottons gekommen, um nach Arbeit zu fragen und gehörte schon bald zur Familie. Trotz eigenen Leids war sie voller Lebenslust und Energie. Und trotz ihres Buckels faszinierte sie die Männer, so auch den Farmarbeiter Stoney Barnes, den sie heiratete. Umso größer ist für alle der Schock, als sie tot in Cottons Maisfeld liegt – mit einem Kind unter dem Herzen.

Schattenspur

Nach dem Roman von Bev Marshall

Übersetzung: Almuth Carstens

Bearbeitung und Regie: Irene Schuck

Mit: Laura Maire, Alexander Khuon, Guntbert Warns, Cristin König, Bernhard Schütz, Frauke Poolman, Karina Plachetka, Christin Marquitan, Udo Kroschwald, Martin Engler, Götz Schulte, Jens Wawrczeck, Friedhelm Ptok

Ton und Technik: Bernd Friebel, Hermann Leppich

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2005

Länge: 54'07

Bev Marshall, aufgewachsen in McComb, Mississippi, unterrichtete Englisch an der Southeastern Louisiana University, schreibt und lebt heute in Ponchatoula. 2006 erschien "Im Süden meines Herzens".