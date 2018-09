Südafrikanische Minenarbeiter und die Verantwortung der BASF Das Massaker von Marikana

Von Johannes Gelich

Südafrikanische Bergbauregion (privat/Johannes Gelich )

Im August 2012 wurden in der südafrikanischen Bergbauregion Marikana 34 Minenarbeiter während eines Streiks von der Polizei erschossen. Sie hatten gegen die gesundheitsgefährdenden Bedingungen protestiert, unter denen sie Platin schürfen müssen. Eine Kommission zur Aufarbeitung des Massakers offenbarte das Desinteresse des Staates, die Schuldigen zu finden. Fünf Jahre später sind Opfer und Angehörige in Mannheim. Sie wollen den Chemiekonzern BASF an seine Lieferkettenverantwortung erinnern, denn das Unternehmen ist ihr Hauptabnehmer für Platin.

Regie: der Autor

Mit: Sylvie Rohrer, Markus Hering, Tino Hillebrand, Wolfgang Pampel, Michou Friesz, Joe Remick und Nike van der Let

Komposition: Bernhard Fleischmann

Ton: Stefan Sieder

Produktion: SWR/ORF 2017



Länge: 54’03

Johannes Gelich, geboren 1969 in Salzburg, Schriftsteller und Journalist. Schreibt Romane, Reportagen, Hörspiele und Radiofeatures. Für ‚Vielleicht hätte ich dich lieben sollen’ (ORF 2015) erhielt er den Dr. Karl Renner-Publizistikpreis. Er lebt in Wien.