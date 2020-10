Kulturnachrichten

Montag, 12. Oktober 2020

Sudetendeutsches Museum in München eröffnet In München ist das Sudetendeutsche Museum mit einem Festakt eröffnet worden. Kulturstaatsministerin Grütters sagte, das vielfältige Kulturerbe der Sudetendeutschen erhalte damit einen zeitgemäßen Erinnerungsort. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden rund drei Millionen Sudetendeutsche aus der Tschechoslowakei vertrieben. Viele von ihnen fanden in Bayern eine neue Heimat. Berühmte Sudetendeutsche sind unter anderen der Komponist Gustav Mahler, der Dichter Rainer Maria Rilke und der Fabrikant Oskar Schindler. Das Museum zeigt mehr als 900 Ausstellungsstücke und wird mit zehn Millionen Euro vom Bund gefördert.

Mumifizierte Köpfe an Neuseeland zurückgegeben Das Ethnologische Museum in Berlin hat zwei mumifizierte Köpfe an Neuseeland zurückgegeben. Mit einer Zeremonie und Gebeten wurde heute die Heimreise vorbereitet. Kulturstaatsministerin Grütters sprach in einer Mitteilung von einem weiteren, wichtigen "Zeichen der Versöhnung an die vom Kolonialismus betroffenen Gesellschaften". Die tätowierten Maori-Männerköpfe waren im 19. Jahrhundert begehrte Sammler-Objekte. Wegen der Nachfrage in Europa waren für den Handel auch Sklaven und Kriegsgefangene tätowiert und getötet worden.

Seit 2003 hat das Nationalmuseum den Auftrag, Überreste der Maori nach Neuseeland zurückzuführen.

23.000 Musiklehrer an Grundschulen fehlen An deutschen Grundschulen fehlen laut einer Studie 23.000 ausgebildete Musiklehrer. Lediglich knapp 43 Prozent der Unterrichtsstunden würden von ausgebildeten Musiklehrkräften erteilt. Der Anteil variiere stark zwischen den Ländern und liege zwischen etwa 11 Prozent und 72 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Musikräte und der Bertelsmann Stiftung. Der Studie zufolge könnte der Mangel in den kommenden acht Jahren auf etwa 25.280 Musiklehrkräfte steigen. Der Anteil des fachgerecht erteilten Musikunterrichts werde demnach voraussichtlich von 42,8 Prozent auf 39 Prozent im Bundesdurchschnitt sinken, wobei es weiterhin starke Unterschiede zwischen den Bundesländern gebe. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig sagte: "Wir beobachten mit Bedauern, dass in den Familien immer weniger gesungen und musiziert wird. Hier sind Schulen und Kindergärten besonders gefordert."

Verein warnt vor "stillem Kultursterben" Der Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V. sorgt sich wegen der anhaltenden Corona-Maßnahmen um die Zukunft der Künstler in Deutschland. Viele Kunstschaffende hätten bis zur Jahresmitte mit den staatlichen Hilfen überleben können, sagte der Geschäftsführer des Vereins, Stephan Behrmann, im Deutschlandfunk. "Wenn wir auf die zweite Jahreshälfte gucken und auf das, was dann, auch 2022, passiert, da ist eine große Sorge, dass viele das nicht überleben", sagte Behrmann. Es gebe neben den Insolvenzzahlen auch ein "stilles Kultursterben", bei dem viele den Beruf wechselten oder nicht mehr zur Verfügung stünden. "Und wenn das passiert - diese Strukturen sind dann irreversibel kaputt und nicht zu ersetzen", so Behrmann.

Fritz-Reuter-Literaturpreis an Gisbert Strotdrees Der Journalist und Historiker Gisbert Strotdrees erhält den Fritz-Reuter-Literaturpreis für sein Buch "Im Anfang war die Woort. Flurnamen in Westfalen". Das Buch basiert auf einer Artikelserie des Autors im "Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben" in Münster, wie das Fritz-Reuter-Literaturmusem in Stavenhagen mitteilte. Strotdrees hat laut Jury die Erkenntnisse aus dem "Westfälischen Flurnamenatlas" zu einer hochinteressanten Lektüre für jedermann aufbereitet und Sprachgeschichte, Sprachgeographie, Siedlungsgeschichte sowie Landwirtschaftsgeschichte verwoben. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

Literaturfestival "lit.Ruhr" mit guter Auslastung beendet Mit dem Themenabend "Alles Idioten" mit der Komikerin Cordula Stratmann und dem Schauspieler Bjarne Mädel ist am Sonntagabend das Literaturfestival "lit.Ruhr" zu Ende gegangen. Ungeachtet vielerorts steigender Corona-Infektionszahlen war die vierte Ausgabe der "lit.Ruhr" in den vergangenen Tagen gut ausgelastet, wie eine Sprecherin mitteilte. Insgesamt hätten rund 10.000 Besucher an den 69 Veranstaltungen teilgenommen. Das entspreche einer Auslastung von 92 Prozent. Die Veranstaltung fand unter verschärften Hygienemaßnahmen auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen statt.

Kolumbus-Statue in Mexiko-Stadt abgebaut Angesichts drohender Proteste gegen die Verherrlichung des kolonialen Erbes ist in Mexiko-Stadt eine Statue von Christoph Kolumbus abgebaut worden. Linke Gruppen hatten damit gedroht, die Figur des Seefahrers morgen vom Sockel zu stoßen. Am 12. Oktober wird in zahlreichen Ländern an die Ankunft von Kolumbus in Amerika im Jahr 1492 erinnert. Bürgermeisterin Sheinbaum plädierte für eine Debatte darüber, ob die Figur überhaupt wieder aufgestellt werden sollte. Zuletzt hatte es in den USA immer wieder Proteste gegen die Statuen von Sklavenhaltern und Generälen der Südstaaten gegeben. Auch in Europa wird zunehmend kritisch über den Umgang mit dem kolonialen Erbe diskutiert.

Klavierduo gewinnt beim Festival "Verfemte Musik" Das litauische Klavierduo, die Zwillingsschwestern Auguste und Ieva Petkunaite, haben den mit 5.000 dotierten Hauptpreis des Internationalen Wettbewerbs "Verfemte Musik" in Schwerin gewonnen. Der zweite Platz ging an die österreichische Mezzosopranistin Franziska Weber und ihren chilenischen Partner, den Pianisten Clemente Prudencio. Das südamerikanische Duo Valli Gervasio Tarragona und Sergio Escalera Soria errang den dritten Preis. 70 junge Musiker aus 18 Nationen Europas, Asiens und Amerikas hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Dabei wurden die besten Interpretationen von Musik gesucht, deren Komponisten in der NS-Zeit verboten, verfolgt und ermordet wurden. Der Wettbewerb war Teil der diesjährigen Veranstaltungsreihe "Verfemte Musik" in Schwerin, die noch bis zum 28. Oktober läuft.

Opernkonferenz fordert Mindestbelegung der Häuser Die Deutschsprachige Opernkonferenz hat zum Abschluss ihrer Herbsttagung in Frankfurt/Main eine bundesweit einheitliche Regelung für die Belegung von Zuschauerräumen zu mindestens 50% gefordert. Den Häusern sei es durch sorgfältige Umsetzung der Hygienevorschriften gelungen, dem Publikum den Zuschauerraum als sehr sicheren Ort im öffentlichen Raum zu vermitteln. Die Reaktionen des Opernpublikums seien bisher überwiegend positiv. Für die gesamte Kulturszene, für freie wie abhängig beschäftigte Künstlerinnen und Künstler und für die Gesellschaft als solche sei es wichtig, dass die etablierten Opernhäuser und Theater weiter spielten und sich damit als demokratierelevant erwiesen. Deshalb sollte auch das Gemeinwesen Interesse an diesem Thema haben. Die Deutschsprachige Opernkonferenz versammelt die Intendanten, Geschäftsführer und Operndirektoren der 13 größten Opernhäuser Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.