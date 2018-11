Kulturnachrichten

Mittwoch, 28. November 2018

Suche nach NS-Raubkunst verstärken Forderung nach Ausbau der Stellen in der Provenienzforschung 20 Jahre nach der Verabschiedung der "Washingtoner Prinzipien" hat eine internationale Konferenz in Berlin mehr Nachdruck bei der Suche nach NS-Raubkunst gefordert. In den Museen, Bibliotheken und Archiven seien vor allem mehr Stellen nötig, um die Provenienzforschung dauerhaft voranzutreiben, hieß es in einem Fazit des Expertentreffens. Zudem verlangten die Fachleute mehr Gerechtigkeit gegenüber den Opfern. "Dazu gehört ein Dialog auf Augenhöhe mit den Nachkommen der Geschädigten und die Bereitschaft, unrechtmäßig entzogene Kulturgüter zu restituieren", erklärte Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, als Mitinitiator der Konferenz. Auf Einladung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg hatten rund 800 Experten aus aller Welt über die Umsetzung der "Washingtoner Prinzipien" beraten. Darin haben sich mehr als 40 Staaten verpflichtet, "faire und gerechte Lösungen" mit den Opfern des NS-Kunstraubs oder ihren Erben zu finden.

IT-Messe Cebit wird eingestellt Besucherzahlen sanken kontinuierlich Die Cebit ist Geschichte: Die einst weltgrößte Computershow wird eingestellt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen. Die Mitarbeiter würden zur Zeit informiert, bestätigte ein Unternehmenssprecher. In diesem Jahr hatten die Organisatoren der Deutschen Messe AG versucht, die Cebit als "Europas führendes Digital-Event" neu zu positionieren. Insgesamt lockte die Cebit in neuem Gewand aber nur 120.000 Menschen aufs Messegelände - noch einmal deutlich weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern. Im Sommer hatten die Cebit-Macher noch ein positives Fazit für ihr neues Konzept gezogen. Zu besten Zeiten um die Jahrtausendwende hatte die Messe bis zu 800.000 Besucher gezählt, dann ging die Kurve kontinuierlich nach unten.

Unesco erklärt Blaudruck zum immateriellen Kulturerbe Nur noch zwölf Betriebe in Deutschland wenden dieses Färbeverfahren an Blaudruck, eine auch in Deutschland verwendete jahrhundertealte Technik der Textilveredelung, ist zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt worden. Dies entschied der zuständige Ausschuss der UN-Kulturorganisation Unesco bei einer Sitzung auf Mauritius. Deutschland war zusammen mit Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei an der Nominierung beteiligt. Der Blaudruck ist ein Färbeverfahren, das im 18. und 19. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet war und vor allem auf Leinen, Baumwolle oder Seide angewandt wird. Heute gibt es der Unesco zufolge nur noch zwölf Betriebe in Deutschland und 15 in anderen europäischen Ländern, die diese Kulturform ausüben.

Das Reh ist "Tier des Jahres 2019" Wildtier Stiftung: Landwirte sollten Wiesen erst Anfang Juli mähen Das Reh ist "Tier des Jahres 2019". Dadurch solle auf die Probleme rund um den Lebensraum der Rehe aufmerksam gemacht werden, teilte die Deutsche Wildtier Stiftung mit. Die meisten Menschen wüssten nur wenig über das Tier, Kinder hielten es häufig für die "Frau des Rothirschen". Das Reh ist die in Europa häufigste und kleinste Art der Hirsche. Nur die Böcke, also die männlichen Tiere, tragen ein Geweih. Rehe sind in Deutschland nicht vom Aussterben bedroht, aber auf Wiesen werden Kitze oft getötet oder verstümmelt. Die "Agrarpolitik sollte Landwirte besser honorieren, wenn sie statt im Mai erst Anfang Juli ihre Wiesen mähen", fordert die Wildtier Stiftung. Dies rette nicht nur Rehkitze, sondern auch die Gelege und Küken von am Boden brütenden Vogelarten.

Produzent Murphy bekommt Stern auf "Walk of Fame" Mehrfacher Emmy-Preisträger Er ist der Schöpfer von Erfolgsserien wie "Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis", "Glee" und "American Horror Story" - nun wird der US-amerikanische Autor, Produzent und Regisseur Ryan Murphy in Hollywood mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" gefeiert. Am 4. Dezember soll Murphy die Plakette mit seinem Namen auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, teilten die Betreiber der berühmten Flaniermeile mit. Der vielfache Emmy-Preisträger Murphy brachte preisgekrönte Projekte wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", "Versace: American Crime Story" und "Feud" mit Oscar-Preisträgerin Jessica Lange auf den Bildschirm. Mit Julia Roberts inszenierte er die Bestseller-Verfilmung "Eat, Pray, Love" nach seinem eigenen Drehbuch.

Treppenabschnitt des Eiffelturms versteigert Dreifache des Schätzwertes erzielt Ein Treppenabschnitt des Eiffelturms ist in Paris für 169.000 Euro versteigert worden. Damit zahlte der Käufer aus dem Nahen Osten das Dreifache des zuvor geschätzten Preises, teilte das Auktionshaus mit. Das 4,3 Meter hohe Stück besteht aus 25 Stufen und war Teil der Original-Wendeltreppe des Pariser Wahrzeichens. Wegen des Einbaus eines Fahrstuhls zwischen den letzten beiden Etagen des Eiffelturms war 1983 eine Wendel-Treppe demontiert und in 24 Teile zerlegt worden. Das nun versteigerte Stück stammte aus einer kanadischen Privatsammlung.

"SpongeBob"-Schöpfer Stephen Hillenburg ist tot Erfinder des Zeichentrick-Schwamms starb im Alter von 57 Jahren Stephen Hillenburg, Schöpfer der Zeichentrickfigur "SpongeBob", ist tot. Wie der US-Fernsehsender Nickelodeon mitteilte, starb der Zeichner im Alter von 57 Jahren an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Sein Leiden hatte er im März 2017 publik gemacht. Mit dem Zeichentrick-Schwamm hatte der studierte Meeresbiologe Hillenburg eine der bekanntesten Figuren der Zeichentrickgeschichte geschaffen. Seiner Hauptfigur stellte er etliche Meeresgefährten zur Seite, so zum Beispiel den Seestern Patrick, den geizigen Restaurant-Chef Mr. Krabs und den stets genervten Thaddäus Q. Tentakel. Seit 1999 läuft die Serie in verschiedenen Ländern im Fernsehen, auch in Deutschland ist "Sponge Bob - Schwammkopf" ein großer Erfolg. Von Hillenburg stammt nicht nur die Idee, er trat auch als Drehbuchautor, als Produzent und Regisseur in Erscheinung. Der Kern der Serie bestehe darin, "dass 'SpongeBob' ein Argloser in einer Welt matter Charaktere ist", sagte Hillenburg 2001. Der Rest sei "absurde Verpackung". Der US-Sprecher Tom Kenny, der "SpongeBob" in der US-Version seine Stimme lieh, nannte den Zeichentrick-Schwamm einen "Geist der sanften Anarchie".

US-Filmverband zeichnet Musikfilm "Green Book" aus Preis ist Auftakt zu den Oscar-Entscheidungen Die Filmbiografie "Green Book" um einen schwarzen Jazz-Star und seinen weißen Chauffeur in den 1960er Jahren ist vom renommierten US-Filmverband "National Board of Review" zum besten Film des Jahres gewählt worden. Hauptdarsteller Viggo Mortensen wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Lady Gaga, die in der Musikromanze "A Star is Born" eine aufstrebende Sängerin spielt, wurde zur besten Schauspielerin gekürt. Der Verband wird die Preise am 8. Januar im Rahmen einer Gala in New York aushändigen. Sie gelten als die ersten größeren Auszeichnungen der Trophäensaison, die Ende Februar mit der Oscar-Vergabe in Hollywood endet.

NRW-Staatspreis für Zirkus Roncalli-Gründer Paul Bernhard Paul wird für die kulturelle Bereicherung des Bundeslandes geehrt Der Mitbegründer des Circus Roncalli, Bernhard Paul (71), hat in Köln den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Ministerpräsident Armin Laschet verlieh dem österreichischen Zirkusunternehmer, Artisten und Regisseur für seine Leistung und einzigartige Bereicherung für den Kulturraum Nordrhein-Westfalen die, mit 25.000 Euro dotierte, höchste Auszeichnung des Landes: "Paul versteht es wie wenige andere, Menschen aus der gesamten Gesellschaft, jeden Alters, jeder Herkunft, zusammenzubringen und sie in eine andere, magische Welt zu entführen", betonte Laschet. Paul stehe für einen Zirkus auf der Höhe der Zeit. Mit der Auszeichnung wurde auch sein Engagement für das von ihm gegründete Apollo Varieté in Düsseldorf gewürdigt, dem ersten Neubau eines Varieté-Theaters nach dem Zweiten Weltkrieg. 1976 gründete Paul mit dem später ausgeschiedenen André Heller den Circus Roncalli.

Frankreich mit Onlineportal für Opfer sexueller Gewalt Opfer erhalten Hilfe von der Polizei und Psychologen Im Bemühen sich für strengere Regeln gegen sexuelle Belästigung einzusetzen hat die französische Regierung ein neues Onlineportal freigeschaltet. Opfer sexueller Gewalt können in Frankreich jetzt auf einer entsprechenden Internetseite unter dem Motto "NeRienLaisserPasser" (dt.: Nichts durchgehen lassen) anonym melden. Die Regierung unternehme alle Anstrengungen, um Opfern eine bessere Stimme zu geben, hieß es in einer Mitteilung des französischen Innenministeriums. Über das Portal können Opfer oder Zeugen eines Verbrechens Kontakt mit der Polizei aufnehmen und über einen Chat den Vorfall schildern oder Hilfe suchen. Um mit einem Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen, müssen sie lediglich die Postleitzahl des Tatorts eingeben. Die Polizisten arbeiten eng mit Psychologen und Experten zusammen.

Mehr Geld von Mohn Stiftung für Integrationsprojekte Verdopplung der Unterstützung auf 100.000 Euro Die Gütersloher Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung unterstützt Projekte zur Integration von jungen Migranten. Für die Ideeninitiative "Kulturelle Vielfalt mit Musik" für das Jahr 2019 wurde die Fördersumme verdoppelt, wie die Bertelsmann Stiftung mitteilte. Fast 100.000 Euro sollen deutschlandweit in 18 Vorhaben von Schulen, Vereinen und Jugendeinrichtungen fließen. Im Mittelpunkt stehen die Themen Teilhabe, Verständnis und Fairness. Gefördert werden Projekte wie ein Workshop des Theaters Hagen zu den Lebensbedingungen von Kindern weltweit und ein Mentoringprogramm für junge Flüchtlinge in Berlin zu verschiedenen Kunstformen. Die Projekte erhalten im Jahr 2019 jeweils bis zu 7.500 Euro über eine Laufzeit von drei bis sechs Monaten. Rund160 Integrationsprojekte wurden in den vergangenen zehn Jahren von Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung mit etwa 650.000 Euro unterstützt.