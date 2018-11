Studiogäste mit Livesong Bester Name für Dreamy-Pop-Band? Hater!

Im Gespräch mit Andreas Müller

Freundliche "Hater" im Studio vom Deutschlandfunk Kultur (Irena Kosta)

Ein Scherz war es, sich "Hater" zu nennen. Die vier Schweden der Band genießen einfach, Musik zu machen - und das ganz ohne Provokation und Bösen Blicken.

Sie leben in Malmö, einer Stadt, die als Underdock-City gilt. Dass es keine großen Labels gibt, stört keinen der Band. Ganz im Gegenteil, so kann sich die Musikszene frei entwickeln. So auch die Vier von "Hater". Das sind Caroline Landahl, Måns Leonartsson, Adam Agace and Lukas Thomasson.

Musik auf Reisen

Sie lieben ihre Musik, sie spielen ihre Musik, ohne sich in großen philosophischen Erklärungen zu verstricken. Und noch viel mehr genießen sie es, gemeinsam zu reisen, um ihre Musik auf ihrer kleinen Tour auch in Deutschland zu präsentieren. Heute Abend sind die feinen Gitarren-Pop-Hymnen in Berlin (Marie Antoinette) zu hören morgen in Jena (Glashaus).

Pferdenarren?

Ihr Cover der neuen CD "Siesta" ist mit Pferdefotos gepflastert. Die Homepage auch. Was haben sie mit Pferden zu tun? "Nichts!" geben sie zu. Ein witziger Pressefoto-Einfall, der irgendwie alle fasziniert, denn jetzt werden sie immer nach diesen Pferden gefragt. "Sorry, no story", sagt Adam.

"Hater" überlegen: welchen Song wollen wir live spielen. (Irena Kosta)