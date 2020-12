Dienstag, 22. Dezember 2020

Studie zum Einfluss von Corona auf moralische Werte

Eine neue Studie der Universität Magdeburg und weiterer Hochschulen soll den Einfluss der Corona-Pandemie auf grundlegende Werte in der Gesellschaft untersuchen. Zentral geht es dabei um die Frage, ob der "moralische Kompass" in der weltweiten Krise stabil bleibt oder sich aufgrund von Ängsten und Unsicherheit sichtbar verschiebt, wie die Uni Magdeburg mitteilte. Für die 18-monatige Untersuchung werden den Angaben nach je 2.000 Menschen aus Deutschland und Großbritannien zu ihren persönlichen Einstellungen in der Corona-Krise befragt. Beide Länder seien ausgewählt worden, weil sie wirtschaftlich gut vergleichbar, jedoch in ihrem Umgang mit der Pandemie sehr verschieden seien, hieß es. Auch die Universitäten in Bremen, Lüneburg und Edinburgh sind an der Studie beteiligt