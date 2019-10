Kulturnachrichten

Mittwoch, 9. Oktober 2019

Studie: München und Berlin sind kulturell attraktiv München und Berlin sind einer EU-Studie zufolge zwei der kulturell reichsten Großstädte Europas. 190 europäische Städte seien auf kulturelle Angebote, den Beitrag ihrer Kreativsektoren zur Wirtschaft sowie das Jobangebot in der Kreativbranche untersucht worden. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. München habe laut der Untersuchung die zweitstärkste Kreativwirtschaft in der EU, Berlin belegte Platz fünf beim kulturellen Angebot. Unter den ersten fünf Plätzen waren auch Paris, London und Mailand. Bei der Wertung der kleineren Städte (bis 250.000 Einwohner) schafften es gleich zwei deutsche Städte auf die Topplätze: Weimar und Heidelberg. Die Goethe-Stadt Weimar glänzt beim kulturellen Angebot, Heidelberg belegt einen vorderen Platz bei der Kreativwirtschaft. Der Bericht wurde unter dem Titel "Cultural and Creative Cities 2019" zum zweiten Mal von der EU-Kommission verfasst. Dabei wurden Daten aus den 28 EU-Ländern sowie der Schweiz und Norwegen erhoben. Interessierte können auf der interaktiven Karte herausfinden, wie ihre Stadt abschneidet.

Leipziger Medienpreis für drei Journalisten Die Journalisten Armin Wolf, Arndt Ginzel und Gerald Gerber sind mit dem Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien 2019 ausgezeichnet worden. Wolf, der stellvertretender Chefredakteur des Österreichischen Rundfunks (ORF) ist, und das freie Reporterteam aus Ostdeutschland, nahmen die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung am Dienstagabend in Leipzig entgegen. Der Preis wird jährlich seit 2001 von der Medienstiftung der Leipziger Sparkasse vergeben. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Harald Langenfeld, würdigte die Unerschrockenheit und Beharrlichkeit der drei Geehrten. "Unsere Preisträger stehen für eine Tradition kritischer journalistischer Arbeit, die für unsere Demokratie unverzichtbar ist", sagte er laut Redetext. Pressevertreter seien heute auch in Deutschland und Österreich Einschüchterungen und teilweise unverhohlenen Drohungen ausgesetzt, warnte Langenfeld. Dahinter stehe eine Methode, die ihn beunruhige und die die parlamentarische Demokratie schwäche.

Türkischer Kulturmäzen Kavala muss in Haft bleiben Der renommierte türkische Kulturmäzen Osman Kavala muss weiterhin in Haft bleiben. Ein Gericht in Istanbul lehnte bei der dritten Anhörung im Prozess gegen Kavala am Dienstag erneut seine Freilassung ab, wie die Unterstützergruppe "Wir verteidigen Gezi" mitteilte. Die nächste Anhörung findet am 24. Dezember statt. Bis dahin muss Kavala, der bereits seit über 700 Tagen im Gefängnis sitzt, in Untersuchungshaft bleiben. Kavala und 15 weitere führende Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft sind angeklagt, die Gezi-Proteste im Sommer 2013 finanziert und organisiert zu haben. Die Proteste hatten sich im Mai 2013 an Plänen des damaligen Regierungschefs Recep Tayyip Erdogan zur Bebauung des Istanbuler Gezi-Parks entzündet. "Auf den 635 Seiten der Anklage gibt es keine Hinweise auf (Kavalas) Beteiligung an einer Verschwörung oder der Organisation der Aufstände im Gezi-Park", sagte Murat Celikkan vom türkischen Menschenrechtsverband vergangene Woche.