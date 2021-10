Kulturnachrichten

Mittwoch, 6. Oktober 2021

Studie: Deutsches Fernsehen wird diverser Das deutsche Fernsehen wird diverser. Zu dem Schluss kommt die Studie "Sichtbarkeit und Vielfalt" der Universität Rostock. Im Vergleich zur ersten Studie vor vier Jahren sind mehr Frauen auf den Bildschirmen zu sehen. Die Zahl der Reporterinnen und Reporter ist fast gleich, dasselbe gilt für die Moderation von Nachrichtensendungen. Deutlich mehr Männer gibt es der Untersuchung zufolge bei der Moderation von Quiz- und Satireshows. Außerdem sind Menschen mit Behinderung, solche die nicht heterosexuell sind oder einen Migrationshintergrund haben, unterrepräsentiert. Bei neueren Produktionen gehe die Entwicklung aber hin zu einer realistischeren Darstellung der Bevölkerung. Für die Untersuchung wurden repräsentative Stichproben zu mehr als 25.000 Protagonisten und Hauptakteurinnen im TV erhoben.

Will Packer soll nächste Oscarverleihung produzieren US-Filmemacher Will Packer wird die 94. Verleihung der Oscars produzieren. Dies teilte die zuständige Filmakademie mit. Es ist das erste Mal, dass Packer als Produzent der prestigeträchtigen Gala ausgewählt wurde. "Was für eine Ehre!", hieß es in seiner Stellungnahme. "Die Kraft, die Schönheit, die Romantik der Bildsprache in Filmen hat mich schon immer angezogen". Der 47-Jährige wirkte an Streifen wie "Night School", "Straight Outta Compton" und "Girls Trip" mit. Packers rechte Hand Shayla Cowan wird die Oscars mit ihm zusammen produzieren. Die Oscar-Verleihungen hatten in den vergangenen Jahren mit sinkenden Einschaltquoten in den USA zu kämpfen, einen Tiefpunkt markierte die coronabedingt eingeschränkte Gala in diesem Jahr. Die nächsten Oscars finden voraussichtlich am 27. März 2022 statt.

Musiker Ofarim in Leipzig antisemitisch angefeindet Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat die offenbar antisemitische Anfeindung gegen den deutschen Musiker und Schauspieler Gil Ofarim in einem Leipziger Hotel verurteilt. Er hoffe, dass der Künstler Anzeige erstatte, sagte er in Dresden. Ofarim wurde nach eigenen Angaben in dem Hotel erst ignoriert und auf Nachfrage aufgefordert, seinen an einer Halskette hängenden Davidstern wegzupacken, um an der Rezeption einchecken zu können. Der Musiker hatte den Vorfall auf Instagram öffentlich gemacht. Unter anderem hatte der "Berliner Kurier" über den Vorfall berichtet. Das sei der Alltagsantisemitismus, dem Jüdinnen und Juden immer wieder ausgesetzt seien,erklärte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, in Berlin. Es sei zu hoffen, dass das Hotel personelle Konsequenzen ziehe.

US-Filmgewerkschaft droht mit Streik Zum ersten Mal in der 128-jährigen Geschichte der US-Gewerkschaft für Film- und Fernsehproduktionen haben deren Mitglieder für einen landesweiten Streik gestimmt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sprachen sich nahezu 88 Prozent der mehr als 59.000 registrierten Mitglieder für einen Streik aus. Als Streitpunkt in den festgefahrenen Verhandlungen gelten unter anderem die Arbeitsbedingungen für Handwerker und Techniker bei den Streamingdiensten Netflix, Apple und Amazon. Die Gewerkschaft forderte unter anderem eine bessere Bezahlung, angemessene Ruhezeiten und garantierte Pausen. Die letzte Vereinbarung zwischen der Gewerkschaft und dem Verband der Filmstudios (AMPTP) war im Juli ausgelaufen.