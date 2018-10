Kulturnachrichten

Montag, 29. Oktober 2018

Studie: Berufsschulen fehlen viele Lehrer Bis zum Jahr 2030 werden an den Berufsschulen rund 60.000 neue Lehrkräfte benötigt. Davon geht eine in Gütersloh veröffentlichte Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervor. Fast die Hälfte der aktuell etwa 125.000 Berufsschullehrer werde bis 2030 in Rente gehen. Neu ausgebildete Kräfte könnten die Lücke aber bei weitem nicht schließen. Die Berufsschulen treffe der Lehrermangel bereits seit Längerem besonders hart. Sie seien heute schon in hohem Maße auf Seiten- und Quereinsteiger angewiesen. Diese verfügen zwar im Allgemeinen über einen Hochschulabschluss, aber eben nicht fürs Lehramt. Jörg Dräger vom Stiftungssvorstand sprach von alarmierenden Zahlen. Ein Mangel an Berufsschullehrern schwäche das Ausbildungssystem. «Das nimmt Jugendlichen wichtige Bildungschancen und schadet der Wirtschaft.». Da die Lücke sich erst in einigen Jahren besonders gravierend auftun werde, bleibe noch Zeit für eine bundesweite Strategie. Vor allem müsse es deutlich mehr Studienplätze für Berufsschullehrer geben.

Festakt zum Geburtstag des Kulturstaatsminister-Amtes In Berlin wird heute das 20-jährige Bestehen des Amtes des Kulturstaatsministers gefeiert. Zum Festakt im Berliner Humboldt-Forum wird neben Amtsinhaberin Monika Grütters auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) zu einer Rede erwartet. Mit Gründung des Amtes des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sei eine Kultur der Verständigung in der Gesellschaft «auf höchster Bundesebene verankert worden», heißt es in der Einladung. Eingeführt wurde das Amt, das ans Kanzleramt angegliedert ist, 1998 vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Erster Kulturstaatsminister war Michael Naumann (SPD). Der Bund fördert über das Amt kulturelle Einrichtungen und Projekte mit überregionaler Bedeutung. Die Kulturhoheit liegt in Deutschland bei den Bundesländern.

Filmfest DOK Leipzig beginnt Das Festival steht unter dem Motto «Fordert das Unmögliche!», mit dem Schwerpunkt auf 1968. Es findet zum 61. Mal statt und wird am Abend mit dem Film «Meeting Gorbachev» von Werner Herzog («Fitzcarraldo») eröffnet. Mit Co-Regisseur André Singer hat Herzog ein Porträt des einstigen sowjetischen Staatsoberhaupts geschaffen. Michail Gorbatschow hatte den Lauf der Geschichte des 20.

Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst. Das Festival widmet sich bis zum 4. November den Umbrüchen und Hoffnungen in Vergangenheit und Gegenwart.

Insgesamt werden während der Festivalwoche 306 Filme aus 50 Ländern gezeigt, weniger als letztes Jahr. Dafür dürfen sich die diesjährigen Preisträger über gestiegene Prämien freuen. Nach Angaben der Festivalleitung werden Preisgelder in Höhe von mehr als 78 000 Euro vergeben. Die Verleihung der goldenen und silbernen Tauben findet am Samstagabend statt. Für die 160 Filme in der offiziellen Auswahl gilt bei der Regie erstmals eine Frauenquote von 40 Prozent.

Völklinger Hütte erinnert an Zwangsarbeiter Christian Boltanski ist mit Installation beauftragt Mit einer Kunstinstallation erinnert das Weltkulturerbe Völklinger Hütte an die Tausenden in dem früheren Eisenwerk eingesetzten Zwangsarbeiter. Ab dem 1. November ist eine als Erinnerungsort gestaltete Installation des französischen Künstlers Christian Boltanski zu sehen. Dabei handele es sich um ein "emotionales Kunstwerk, das die Erinnerung an diese Menschen wachhält und erlebbar werden lässt", so die Ausstellungshalle in einer Pressemitteilung. Demnach gestaltet sich die Installation aus eng gestellten Wänden des Archivs der Erinnerungen, das aus unzähligen aufeinander gestapelten Archivkisten besteht. "Hier und da ist eine Nummer zu erkennen, schwarze Hosen und Jacken formieren sich zu einem Kleiderberg. Die geflüsterten Namen der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die aus allen Ecken der Installation erklingen, lösen einen Schauer aus", heißt es weiter. Nach Angaben der Völklinger Hütte waren während des Zweiten Weltkrieges 12.393 Männer, Frauen und Kinder aus 20 Ländern als Zwangsarbeiter in der Völklinger Hütte registriert. 261 von ihnen hätten ihr Leben verloren, darunter 60 Kinder und Kleinkinder.