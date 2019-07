Kulturnachrichten

Freitag, 5. Juli 2019

Streit um versteigerte Tutanchamun-Büste Ägypten ist verärgert über die Versteigerung einer Büste des Tutanchamun in London. Das Aktionshaus Christie's veräußerte die 28,5 Zentimeter große Steinbüste des berühmten ägyptischen Königs am Donnerstagabend für Umgerechnet 5,3 Millionen Euro an einen unbekannten Käufer. Der Verkauf der 3.000 Jahre alten Steinbüste widerspreche internationalen Konventionen, erklärte das ägyptische Außenministerium laut Medienberichten. Mutmaßlich sei sie nach 1970 aus der Tempelanlage von Karnak oder etwa aus dem Amnuntempel in Heliopolis gestohlen worden. Unter anderen forderte das ägyptische Antikenministerium Christie's auf, den rechtmäßigen Besitz nachzuweisen. Sollte sich nachweisen lassen, dass es sich um geschmuggelte Artefakte handele, werde man den Fall an Interpol übergeben. Christie's gibt zwar Vorbesitzer an - wie die Büste nach Europa kam, ist aber unklar.

Michael Jackson-Fanclubs verklagen zwei Männer Mehrere Fanclubs des verstorbenen Sängers Michael Jackson in Frankreich haben zwei Männer verklagt, die Jackson in einem Dokumentarfilm sexuellen Missbrauch vorgeworfen haben. In der Klage wird Wade Robson und James Safechuck vorgeworfen, den Ruf des Sängers auf unfaire Weise befleckt zu haben. Ein Anwalt der Fanclubs, Emmanuel Ludot, sagte, er fordere eine Verurteilung, und beruft sich auf ein Gesetz gegen die öffentliche Anprangerung einer toten Person. Die Clubs verlangen symbolischen Schadenersatz von jeweils einem Euro. Eine erste Anhörung fand jetzt in Orléans statt, Jacksons Nachlassverwaltung unterstützt die Klage.

"Mad" Magazin vor dem Aus Nach 67 Jahren wird "Mad", das wohl bekannteste Satiremagazin der Welt in den USA eingestellt. Das berichten übereinstimmend verschiedene Medien. Der Verlag, in dem "Mad" in den USA erscheint, DC Comics, bestätigte der Nachrichtensite "Cnet.com", dass 9/2019 als letzte Ausgabe an den Kiosken erscheint. Danach werde man "Mad" nur noch per Abonnement und im Direktverkauf erhalten können. Der Inhalt der Hefte soll aus Nachdrucken alter Artikel und Comics bestehen, aber mit jeweils neuen Titelseiten. Die Titelseiten, auf denen immer Alfred E. Neumann zu sehen war, ein grinsender Junge mit riesiger Zahnlücke, sind legendär. Die deutschen "Mad"-Ausgaben wurden bereits Anfang 2019 eingestellt.

US-Rapper ASAP Rocky bleibt in Stockholm in Haft Der US-amerikanische Rapper ASAP Rocky kommt nach einer Schlägerei in Schweden vorerst nicht auf freien Fuß. Wie die Staatsanwaltschaft in Stockholm mitteilte, werden der Musiker und zwei weitere Männer wegen des Verdachts auf grobe Körperverletzung voraussichtlich am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. In einem Video von dem vermeintlichen Vorfall auf der Promi-Webseite TMZ.com ist zu sehen, wie der Rapper einen jungen Mann heftig zu Boden wirft und anschließend mit anderen zusammen auf ihn einprügelt. Rocky selbst gab an, von zwei Männern verfolgt worden zu sein. Wegen der Verhaftung müssen Konzerte der Europatournee abgesagt werden.