Kulturnachrichten

Freitag, 29. Juni 2018

Streit um Semperoper-Intendanz endet mit Vergleich Freistaat Sachsen und gekündigter Intendant Dorny einigen sich Im Rechtsstreit zwischen dem Opernintendanten Serge Dorny und dem Freistaat Sachsen haben sich beide Seiten auf einen Vergleich geeinigt. Das sächsische Kunstministerium zahlt 350.000 Euro an Dorny. Damit sei das Gerichtsverfahren beendet. Das Ministerium hatte Dorny 2014 fristlos gekündigt, noch ehe er sein Amt als Intendant der Semperoper Dresden antreten konnte. Dagegen hatte er geklagt und das Gehalt aus seinem Fünf-Jahres-Vertrag von rund 1,7 Millionen Euro gefordert. Seit der Kündigung führte Wolfgang Rothe als Kaufmännischer Intendant die Semperoper. Mit Beginn der kommenden Spielzeit 2018/2019 wird der Schweizer Peter Theiler die Leitung des Hauses übernehmen. Der 62-Jährige ist derzeit Intendant am Dreisparten-Staatstheater Nürnberg.

Volksbühne ist für Castorf "wie eine Liebe, die vorbei ist" Situation des Theaters ist für Ex-Intendanten "verletzend" Rund ein Jahr nach dem Ende seiner Intendanz an der Berliner Volksbühne trauert Regisseur Frank Castorf seinem alten Theater nicht mehr hinterher. "Es ist wie mit einer Liebe, die vorbei ist. Ich hätte auch nicht die Kraft, es noch einmal zu machen", sagte Castorf der "Süddeutschen Zeitung". "Die Volksbühne war ein gut funktionierendes Theater, jetzt ist es tot. Natürlich ist das verletzend", gab der Regisseur zu. Verglichen mit den Problemen anderer Leute wolle er sich aber nicht beschweren. Gegenüber seinem nach nur einigen Monaten gescheiterten Nachfolger Chris Dercon empfinde er keine Schadenfreude, betonte Castorf. «Ich kann mich doch nicht freuen, dass man vor einem Scherbenhaufen steht und die Leute im Kostümfundus und in den Werkstätten Depressionen haben." Am Freitag hat Castorfs Inszenierung von "Don Juan" am Münchner Residenztheater Premiere.

Filmfest in München eröffnet Viel Beifall zum Auftakt für "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" Mit dem Film "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" ist das Filmfest München eröffnet worden. Das Kinodebüt von Regisseur Joachim A. Lang wirft einen kritischen Blick auf die Branche. Bei der Uraufführung des mit Brecht-Liedern gespickten Films gab es viel Beifall vom Premierenpublikum, allen voran für Lars Eidinger als Brecht, aber auch für Darsteller wie Robert Stadlober, Tobias Moretti, Hannah Herzsprung und Claudia Michelsen. Das Filmfest zeigt bis zum 7. Juli 185 Filme aus 43 Ländern. Als Ehrengäste werden die britische Schauspielerin Emma Thompson und der Monty-Python-Mitbegründer Terry Gilliam erwartet. Sie erhalten beide den Ehrenpreis des Festivals, den CineMerit-Award.

Grundstein für jüdisches Museum in Köln gelegt Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen Mit einem Festakt hat die Stadt Köln den Grundstein für das Jüdische Museum im Archäologischen Quartier gelegt. Bis zum Jahr 2021 soll vor dem Historischen Rathaus das "MiQua" entstehen, das "Museum im Quartier". Das Museum werde archäologische Denkmäler von europäischer Bedeutung zeigen, darunter das Praetorium, den Palast des römischen Statthalters, das mittelalterliche jüdische Viertel und das christliche Goldschmiedeviertel, hieß es. In einem rund 600 Meter langen Parcours sollen so über 2.000 Jahre Kölner Geschichte erlebbar gemacht werden. Bauherrin des rund 77 Millionen Euro teuren Museums ist die Stadt Köln.

Banksy bekennt sich zu Kunstwerken in Paris Street-Art-Künstler veröffentlicht Bilder auf Instagram Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat sich zu einigen neuen Kunstwerken in Paris bekannt. Er veröffentlichte in dem sozialen Netzwerk Instagram Fotos von drei Bildern, die am Wochenende an Hauswänden in der französischen Hauptstadt aufgetaucht waren. Eines der Bilder ist in der Nähe der Sorbonne-Universität zu sehen: Es zeigt einen Mann, der eine Säge hinter seinem Rücken versteckt und mit der anderen Hand einem Hund einen Knochen hinhält - dem Hund fehlt ein Stück eines Vorderbeins. Die beiden anderen Werke zeigen Ratten: Auf dem einen ist ein Nagerpaar mit Schirm und Melone zu sehen, das den Eiffelturm in der Ferne zu bewundern scheint. Ein weiteres prangt an einer Hauswand in der Nähe des Kunstmuseums Centre Pompidou und zeigt eine vermummte Ratte mit einem Teppichmesser. Dazu schrieb Banksy auf Instagram: "Fünfzig Jahre nach dem Aufstand in Paris 1968: Der Geburtsort der Schablonenkunst." Banksy und andere Street-Art-Künstler malen oder sprühen ihre Bilder mit Hilfe von Schablonen auf Hauswände.

Kulturetat steigt um fast neun Prozent Beschlüsse des Haushaltsausschusses Der Bundeshaushalt für Kultur und Medien steigt in diesem Jahr um fast neun Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik stehen gut 956 Millionen Euro zur Verfügung - 33 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Das ergibt sich aus den Beschlüssen bei einer sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sprach von einem "herausragenden Zeichen" für den Wert der Kultur. 30 Millionen Euro sollen Denkmalschutzprojekten in ganz Deutschland zugute kommen. Die Mittel für die Deutsche Welle werden um bis zu 35 Millionen Euro erhöht - unter anderem für den Ausbau eines türkischsprachigen Angebots. Die für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zuständige Staatsministerin Michelle Müntefering (SPD) kündigte an, mit den zusätzlichen Geldern solle unter anderem die Arbeit von Mittlerorganisationen wie dem Goethe-Institut und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst gestärkt werden.