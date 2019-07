Kulturnachrichten

Mittwoch, 3. Juli 2019

Streit um Mondrian-Bilder in Krefeld Vier Gemälde des niederländischen Malers Piet Mondrian befinden sich nach Überzeugung der Stadt Krefeld rechtmäßig im Besitz der städtischen Kunstmuseen. Diese Haltung werde durch ein Gutachten zur Herkunft der Bilder gestützt, erklärten Vertreter der Stadt. Demnach spreche viel dafür dass die abstrakten Gemälde bereits 1929 in der Stadt waren, die seinerzeit eine Hochburg der Moderne war. Die in den Vereinigten Staaten lebenden Nachfahren der Mondrian-Erben verlangen die Herausgabe und drohen mit einer Klage in den USA. Der Anwalt der Stadt, Peter Raue, erklärte, die Gegenseite habe bislang kaum mehr als Mutmaßungen und unbelegte Verdächtigungen vorgelegt.

Die Kunstwerke seien nach seiner Überzeugung rechtmäßig in den Besitz des Museums gekommen. Alle Indizien sprächen dafür. Zudem seien die Ansprüche der Erben verjährt. Einen schriftlichen Beleg über die Herkunft der Bilder oder einen Kaufvertrag gibt es nicht.

Deutsch-Französischer Medienpreis für Ehepaar Klarsfeld Beate und Serge Klarsfeld erhalten heute Abend in Paris den Deutsch-Französischen Medienpreis 2019. Sie werden für ihr Lebenswerk und für ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus ausgezeichnet. Bei der Ankündigung der Auszeichnung sagte der Vorsitzende des Deutsch-Französischen Journalistenpreises, Thomas Kleist, das Ehepaar Klarsfeld sei seit Jahrzehnten "Vorbild für den Kampf gegen das Vergessen, für Menschlichkeit und gegen Nationalismus". Die Klarsfelds hätten sich immer an der Seite der Opfer für Wahrheit und Gerechtigkeit eingesetzt, so der Intendant des Saarländischen Rundfunks. Dafür könne man ihnen angesichts der aktuellen Entwicklungen nur dankbar sein. Der Medienpreis wird seit 1983 an Persönlichkeiten oder Organisationen vergeben, die sich besonders um die deutsch-französische und europäische Einigung verdient gemacht haben.

Schachfigur aus der Wikingerzeit versteigert Eine Schachfigur aus der Wikingerzeit ist bei einer Auktion in London für 735 000 Pfund versteigert worden. Die im 12. Jahrhundert geschnitzte Turmfigur aus Walrosszahn ging an einen unbekannten Bieter, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Ein Antiquitätenhändler hatte sie 1964 in Schottland für fünf Pfund erstanden, ohne ihre wirkliche Bedeutung zu erkennen. Der Turm gehört den Angaben zufolge zu einer 1831 auf der schottischen Hebrideninsel Lewis entdeckten Sammlung von 93 ausdrucksstarken Schachfiguren. Die meisten von ihnen befinden sich heute im British Museum in London und im schottischen Nationalmuseum in Edinburgh. Fünf Figuren galten bislang als verschollen. Der jetzt versteigerte Turm ist die erste von ihnen, die wiedergefunden wurde.

Geburtsstätte Jesu Christi bleibt Unesco-Welterbe Die Unesco hat die Geburtsstätte Jesu Christi von der Liste des bedrohten Weltkulturerbes genommen. Das teilte das in Baku tagende Welterbekomitee mit. Die Geburtsstätte Jesu Christi in Bethlehem zählt demnach seit 2012 zum Welterbe und wurde seitdem auf der Liste des gefährdeten Erbes geführt. Der zunehmende bauliche Verfall der Geburtskirche, der wachsende Tourismus und ein Tunnelbauprojekt hatten die Stätte bedroht. Inzwischen wurden umfassende Restaurierungsarbeiten an der Kirche vorgenommen. Die Welterbestätte umfasst laut der Unesco die Geburtskirche in Bethlehem, die umliegenden Klöster mit ihren Glockentürmen und Terrassengärten sowie den Pilgerweg, der sich vom Damaskustor in Jerusalem bis zur Geburtskirche erstreckt.