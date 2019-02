Kulturnachrichten

Samstag, 9. Februar 2019

Streit um Max Stern-Tagung in Düsseldorf Fachleute aus Kanada sagen Teilnahme an Tagung in Düsseldorf ab Eine internationale Tagung zum NS-verfolgten jüdischen Kunsthändler Max Stern (1904-1987) in Düsseldorf sorgt für Streit. Zwei Fachleute aus Kanada wollen das kommende Woche geplante Symposium boykottieren. Vergangenes Jahr sollte in Düsseldorf eine Ausstellung über den jüdischen Kunstsammler stattfinden. Die Stadt hatte die Ausstellung dann aber abgesagt. Mit dieser Absage habe man die kanadischen Stern-Spezialisten "persönlich und fachlich brüskiert", teilte Stephan Klingen vom ebenfalls beteiligten Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München mit. Die eintägige Veranstaltung am 13. Februar befasst sich mit Leben und Wirken Max Sterns im Kontext des rheinischen Kunsthandels während des Nationalsozialismus. Rund ein Dutzend Experten namhafter Einrichtungen aus dem In- und Ausland, darunter des Museum of Modern Art (MoMa) und des Metropolitan Museum of Art in New York sind nach Angaben der Stadt eingeladen.

Großer Hans-Purrmann-Preis für Kristina Buch Buch eröffnet unerwartete Dialoge Die Düsseldorfer Künstlerin Kristina Buch wird mit dem Großen Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer ausgezeichnet. Er ist mit 20.000 Euro dotiert. Die 1983 geborene Künstlerin hatte zunächst Biologie und Theologie studiert und wurde 2013 Meisterschülerin von Rosemarie Trockel an der Kunstakademie Düsseldorf. Buch bediene sich in ihren künstlerischen Recherchen der gesamten Bandbreite der Kultur-, Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften, teilte die Stadt Speyer mit. Sie eröffne so unerwartete Dialoge. Der 1984 in Oberhausen geborene Künstler Ugur Ulusoy erhält den mit 6000 Euro dotierten Förderpreis. Er habe mit einer sehr eigenständigen, raumgreifenden, malerischen Installation überzeugt. Die Preise werden am Samstag im Historischen Ratssaal Speyer verliehen.

Kinomitarbeiter demonstrieren vor Berlinale-Palast "Der Rote Teppich auf der Berlinale gaukelt eine heile Welt vor" Am zweiten Tag der Berlinale haben Kinomitarbeiter, darunter Beschäftigte der Kette Cinemaxx, mit Trillerpfeifen und Transparenten vor dem Festival-Palast für höhere Löhne demonstriert. Sie folgten damit einem Verdi-Aufruf. Die Gewerkschaft und der Kinobetreiber führen seit November 2018 Tarifverhandlungen. Verdi fordert eine Erhöhung des Einstiegslohns auf zehn Euro brutto. Rund 50 Menschen nahmen am Freitagabend an dem Protest teil. Sie hielten etwa Schilder mit der Aufschrift "Spiel mir das Lied vom Hungerlohn" hoch und trugen Westen mit dem Verdi-Logo. Es werde für "existenzsichernde Löhne in den Kinos" demonstriert, sagte der Verdi-Landesgeschäftsführer für Berlin-Brandenburg, Jörg Reichel. "Der Rote Teppich auf der Berlinale gaukelt eine heile Welt vor." Filmvorführungen würden durch die Aktion nicht gestört, erklärten Verdi und ein Sprecher von Cinemaxx. Eine weitere Kundgebung ist für Samstagabend geplant.

Kunstsammlung von George Michael wird versteigert Werke von Damien Hirst in der Hinterlassenschaft des Popstars Die Kunstsammlung des im Dezember 2016 verstorbenen Popstars George Michael kommt unter den Hammer. Zu ihr gehören Werke von Damien Hirst und anderer zeitgenössischer britischer Künstler, wie das Auktionshaus Christie's am Freitag mitteilte. Rund 75 Werke sollen am 14. März bei einer Veranstaltung in London versteigert werden. Weitere 130 Werke aus Michaels Hinterlassenschaft werden zwischen dem 8. und 15. März per Online-Auktion verkauft. Im Zentrum der Auktion am 14. März wird Hirsts Installation "The Incomplete Truth" stehen. Christie's erwartet, dass das Werk für etwa 1,7 Millionen Euro verkauft wird. Die Einnahmen aus der Versteigerung sollen für die wohltätigen Zwecke gespendet werden, für die sich der Musiker engagiert hatte. Michael war im Alter von 53 Jahren einem Herzleiden erlegen.