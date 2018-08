Dienstag, 14. August 2018

Streit um Massen-Volkstanz in Gletschersee

Bulgarien Naturschützer empört - Veranstalter zeigen sich überrascht

Ein Massentanz in einem geschützten See in Bulgariens Rila-Hochgebirge hat viele Naturfreunde empört. Trotz Badeverbots führten 300 Bulgaren in Nationaltrachten einen Reigentanz in dem rund 2250 Meter über den Meeresspiegel gelegenen See Blisnaka im Naturpark Rila auf. Dem Veranstalter sowie den einzelnen Teilnehmern kann der Volkstanz in dem Gletschersee teuer zu stehen kommen. Ihnen drohen Geldstrafen von umgerechnet bis zu 5000 Euro, berichten lokale Medien. Der umstrittene Reigentanz wurden von einer Initiative namens "Unser Haus ist Bulgarien" organisiert. Ziel sei es, in einem Film im Ausland Bulgariens Schönheit zu zeigen, erläuterten die Veranstalter. Die Jugendlichen hätten dann bei den Aufnahmen spontan begonnen, in dem See zu tanzen. Naturschützer stellen dies infrage. Der Blisnaka-See gehört zusammen mit sechs weiteren Seen zu den großen Seen im südbulgarischen Rila-Gebirge.