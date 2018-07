Streit um Demo-Teilnahme "Ich schenke den Herren von der CSU gern ein Grundgesetz"

Matthias Lilienthal im Gespräch mit Gabi Wuttke

Der Intendant der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal. (picture alliance/dpa/Foto: Tobias Hase)

Die CSU in München hat die staatlichen Theater derzeit auf dem Kieker. Den Intendanten untersagte sie, an einer Anti-Rechts-Demo teilzunehmen, die sich unter anderem gegen CSU-Spitzenpolitiker richtet. Kammerspiel-Chef Matthias Lilienthal wehrt sich.

Dem Intendanten der Kammerspiele, Matthias Lilienthal, und dem Chef des Volkstheaters, Christian Stückl, untersagte die Münchner CSU, an der Demonstration "#ausgehetzt" am 22. Juli teilzunehmen, die sich unter anderem gegen CSU-Spitzenpolitiker richtet. Die Begründung: Städtische Eigenbetriebe seien zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet.

Verortung rechts von der AfD

Matthias Lilienthal wunderte sich im Deutschlandfunk Kultur über die Reaktion: "Seit drei Jahren rufen wir zu bestimmten politischen Aktivitäten auf, und das hat bisher die Stadt begrüßt, und es kam aus dem Nichts, dass man sich auf einmal dagegen gewendet hat."

Die CSU befinde sich in einem politischen Änderungsprozess und wolle sich rechts von der AfD verankern. "Die CSU in Bayern versucht eine Orbánisierung der deutschen Politik herbeizuführen", so der Intendant in Anspielung auf den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Orbánisierung der Münchner CSU

Das Verbot, an der Demonstration teilzunehmen, werde der Münchner CSU noch "um die Ohren fliegen", so Lilienthal. Die Folge werde sein, dass sich noch mehr Bürger animiert fühlten, an der Demonstration teilzunehmen. "Es ist ja so, dass ganz viele CSU-Mitglieder mit dem verhalten von Herrn Seehofer, Herrn Söder und Herrn Dobrindt unzufrieden sind und die Mehrheit der CSU-Mitglieder auf der Seite von Christian Stückl und mir sind."

Er wünsche den CSU-Politikern "viel Glück", ihm oder seinen Mitarbeitern die Teilnahme an der Demo zu verbieten. "Ich schenke den Herren von der CSU dann gerne ein Grundgesetz", so Lilienthal.