Kulturnachrichten

Dienstag, 26. Oktober 2021

Streit beim österreichischen Filmregie-Verband Im Verband Filmregie Österreich gibt es Streit über Geschlechterquoten bei der Födermittelvergabe. In der Debatte habe es beim Verband nicht einmal das Interesse an der Herstellung eines Minimalkonsenses gegeben, kritisierte eine Gruppe von 42 Filmschaffenden, die sich nun abgespalten hat. Die Mehrheit der Ausgetretenen sind Frauen. Insgesamt repräsentiert die Gruppe rund ein Drittel aller bisheriger Mitglieder des Verbands Filmregie. Zu ihren Forderungen gehört ein radikaler Kurswechsel in der Vertretung der Regiesparte: Es sei an der Zeit, eine filmpolitische Ära einzuläuten, die auf Gleichberechtigung, Transparenz und gegenseitigem Respekt beruhe, heißt es in einem Manifest. Der Vorstand des Verbandes wollte noch nicht von einer Spaltung sprechen. Man sei eine pluralistische Interessensvertretung.

500 Jahre alte Gebetsrolle in England entdeckt In Großbritannien ist eine rund 500 Jahre alte, englische Gebetsrolle von Forschenden entdeckt und analysiert worden. Es sei außergewöhnlich, das eine so alte Rolle noch existiere, sagte der Kunsthistoriker Gail Turner, der seine Untersuchungen in der Zeitschrift der British Archaeological Association veröffentlichte. Es soll weltweit nur noch einige Dutzend Rollen geben. Die rund ein Meter lange, mit Texten und Zeichnungen versehene Gebetsrolle gehörte den Angaben zufolge vermutlich einem wohlhabenden Pilger, bevor sie in den 1970er Jahren von einem privaten Sammler gekauft wurde.

Nicaraguas Regimegegner Ramírez ausgezeichnet Der in seinem Heimatland Nicaragua verfolgte Schriftsteller, Menschenrechtler und frühere Vizepräsident Sergio Ramírez hat in Spanien eine hohe Auszeichnung erhalten. Der 79-Jährige nahm in Madrid die Goldene Medaille der Gesellschaft der Schönen Künste entgegen. Ramírez hatte erst am Freitag mitgeteilt, er werde künftig in Spanien im Exil leben und vorerst nicht nach Nicaragua zurückkehren. Die Gesellschaft der Schönen Künste begründete die Auszeichnung mit Ramírez' Engagement und seinem Mut - «sowohl in seiner Literatur als auch in seinem Kampf für die Freiheit des Denkens und der Meinungsäußerung». Vor etwa eineinhalb Monaten hatte die Staatsanwaltschaft in Managua einen Haftbefehl gegen Ramírez beantragt. Ihm wird Anstiftung zu Hass und Gewalt vorgeworfen. Schon seit Monaten geht die Justiz in Nicaragua gegen die Opposition und andere Regierungskritiker vor.

Blume: Jiddisch als Minderheitensprache anerkennen Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, hat den Bundestag aufgerufen, jiddisch als eine in Deutschland gesprochene Minderheitensprache anzuerkennen. Das wäre ein echtes Signal der Anerkennung in dem Jahr, in dem 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert wird, sagte Blume bei der Eröffnung der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart. In Deutschland sind beispielsweise das Friesische und das Sorbische, aber auch Romani als Minderheitensprache anerkannt. Jiddisch heißt eine knapp 1.000 Jahre alte germanische Sprache mit hebräischen, slawischen und romanischen Anteilen; sie wird in vielen Ländern noch heute von einigen Juden gesprochen.

«Maria 2.0» will Protest-Postkarten an Papst schicken Die katholische Reforminitiative «Maria 2.0» will Papst Franziskus anlässlich der Eröffnung der Weltsynode reihenweise Protestpostkarten schicken. Mit rund 20.000 gleichlautenden Karten will die Bewegung das Kirchenoberhaupt auf ihre Forderungen für Gleichberechtigung von Frauen und gegen patriarchale Strukturen aufmerksam machen. «Ich weiß nicht, wie lange ich es in dieser Kirche noch aushalten kann und will!» steht dort geschrieben. Angeprangert werden «hermetische Kleriker-Bünde», die zur «Vertuschung der sexualisierten Gewalt beigetragen haben». «Wir wollen den Vatikan mit diesen Postkarten buchstäblich zumüllen, damit die Verantwortlichen dort endlich aufmerksam werden, dass es so nicht weitergehen kann», sagte Sprecher Altfried Norpoth, der die Aktion bundesweit koordiniert. Die Postkarten sollen vom 1. bis zum 6. November verschickt werden.