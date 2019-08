Kulturnachrichten

Freitag, 2. August 2019

Street-Art-Künstler restaurieren Mauer-Bilder Die Street-Art-Künstler Kiddy Citny und Thierry Noir restaurieren 30 Jahre nach dem Fall der Mauer von ihnen gestaltete Teile des alten Grenzverlaufs zwischen Ost und West. Der in Stuttgart geborene Citny und der Franzose Noir begannen in Berlin, ihre Werke auf zwei denkmalgeschützten Mauersegmenten auf dem Leipziger Platz im Zentrum Berlins aufzuarbeiten. Die beiden Künstler hatten schon 1984 in Kreuzberg den Westteil eines Mauerverlaufs mit ihren großformatigen Figuren und Herzgesichtern bemalt.

Apple stoppt Auswertung von Siri-Aufnahmen Apple hat weltweit die Auswertungen von Siri-Aufnahmen gestoppt. Vorerst sollen keine Mitschnitte des Sprachassistenten mehr ausgewertet werden, wie eine Sprecherin des US-Smartphone-Herstellers erklärte. Nutzer sollen künftig nach einem Softwareupdate explizit um Erlaubnis dafür gefragt werden. Der Konzern reagierte damit auf Kritik von Datenschützern, die die auch bei Amazon und Google gängige Praxis seit längerem scharf kritisieren. Die Google-Mutter Alphabet hat ähnliche Schritte angekündigt, allerdings bisher nur für Europa.

Reisefreiheit für saudische Frauen Frauen im islamisch-konservativen Königreich Saudi-Arabien können künftig ohne Zustimmung eines Mannes reisen. Laut einem Dekret von König Salman erhalten Frauen ab dem Alter von 21 Jahren das Recht auf einen Pass und Reisefreiheit, wie die saudische Nachrichtenseite Okaz berichtete. Bislang brauchen Frauen dafür die Zustimmung eines männliches Vormunds. In den meisten Fällen ist das der Vater oder ein Bruder.

Richter-Museum möglicherweise in Berlin Nachdem der Künstler Gerhard Richter ein eigenes Museum in Köln abgelehnt hat, verhandelt der 87-Jährige einem Zeitungsbericht zufolge offenbar über ein Museum in Berlin. Der Maler trifft sich nach Informationen der "Rheinischen Post" in der nächsten Woche mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters, um mit ihr über die Gründung eines Richter-Saals im künftigen Berliner Museum der Moderne zu beraten. Richter würde dort "in drei großen Räumen" Werke aus sämtlichen Schaffensperioden zeigen, wie es hieß.

Kritik an "Spiegel Geschichte"-Titelbild Das Titelbild der neuen Ausgabe von "Spiegel Geschichte" steht in der Kritik. Wie der Deutschlandfunk berichtet, twitterte der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel: "Unter 1.000 Jahren jüdischer Geschichte hätten Sie Nathan der Weise, Mendelssohn, Bertha Pappenheim, Buber oder Rosa Luxemburg abbilden können. Aber Sie haben sich für das Bild von Ostjuden aus dem Armenviertel in Berlin entschieden, bekannt aus der NS-Propaganda. Reiner Zufall?". Die jüdische Bloggerin Juna Grossmann kritisierte die Verbreitung von Stereotypen. Die Ausgabe von "Spiegel Geschichte" zeigt unter dem Titel "Jüdisches Leben in Deutschland - Die unbekannte Welt nebenan" ein schwarz-weiß Foto zweier orthodoxer Juden.

US-Sängerin Katy Perry muss Millionen-Strafe zahlen Die US-Sängerin Katy Perry muss umgerechnet mehr als zweieinhalb Millionen Euro Strafe zahlen, weil sie Teile des Songs "Dark Horse" abgekupfert hat. Die Schuld hatte ein Gericht in Los Angeles bereits am Montag festgestellt, jetzt hat die Jury die Schadenssumme festgelegt. Zahlen müssen Katy Perry, ihre Mitarbeiter, die an dem Song beteiligt waren, sowie die Plattenfirma Capitol Records. Sie hatten auf "nicht schuldig" plädiert. Vor fünf Jahren hatten Marcus Gray und zwei Co-Autoren des christlichen Rap-Songs "Joyful Noise" Perry verklagt.

Premierenwoche der Wagner-Festspiele beendet Mit dem Liebesdrama ist die Premierenwoche der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele zu Ende gegangen. Die Titelpartien sangen Stephen Gould und Petra Lang, Dirigent war der Musikdirektor der Festspiele, Christian Thielemann. Die Inszenierung von Festspielchefin Katharina Wagner stand in diesem Jahr zum letzten Mal auf dem Spielplan. Unter viel Beifall mischten sich auch Buhrufe. Die Bayreuther Festspiele waren am vergangenen Donnerstag mit einer Neuinszenierung des "Tannhäuser" eröffnet worden. Sie dauern bis zum 28. August.

Lehrerverband warnt vor Personalmangel Der deutsche Lehrerverband hat vor Personalmangel im kommenden Schuljahr gewarnt. Wie Verbandschef Meidinger dem "Focus" sagte, werden bundesweit rund 15.000 Lehrerstellen unbesetzt bleiben. Das wären 5.000 mehr als im vergangenen Schuljahr. Meidinger zufolge werden zudem 40.000 Lehrerstellen mit Quereinsteigern und Pensionären besetzt. Den Ländern warf Meidinger vor, zu spät auf sich abzeichnende Engpässe reagiert zu haben.

Edward Snowden veröffentlicht seine Memoiren Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden veröffentlicht seine Memoiren. Das Buch des für seine Enthüllungen über die Überwachungsmethoden der US-Geheimdienste bekannten Informanten erscheint am 17. September auch in Deutschland, wie der Fischer-Verlag bekannt gab. Gleichzeitig soll das Buch mit dem Titel "Permanent Record" in rund 20 weiteren Ländern erscheinen. Snowdens Erinnerungen werden weltweit vom US-Verlag Macmillan vertrieben. Der ehemalige Mitarbeiter der US-Dienste CIA und NSA habe "im Alter von 29 Jahren entschieden, seine eigene Zukunft dem Wohl des Landes zu opfern", teilte der Geschäftsführer von Macmillan Publishers USA, John Sargent, mit. Snowdens Biografie sei "eine unglaubliche amerikanische Geschichte". Snowden befindet sich seit seinen bahnbrechenden Enthüllungen im russischen Exil. Die US-Regierung wirft ihm Landesverrat vor.

US-Behörde prüft Übernahme-Praxis von Facebook Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC nimmt die Übernahme-Praxis von Facebook unter die Lupe. Die Behörde prüfe, ob der Internet-Riese frühzeitig potenzielle Rivalen schlucke, berichtet das "Wall Street Journal". Es gehe um die Frage, ob sich das weltgrößte soziale Netzwerk gezielt Tech-Start-Ups einverleibe, bevor sie zu einer Konkurrenz heranwachsen könnten. Die FTC und Facebook lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Facebook liegt mit der Verbraucherschutzbehörde seit einiger Zeit über Kreuz. In einem mit der FTC geschlossenen Vergleich zahlt Facebook eine Rekord-Geldbuße von fünf Milliarden Dollar. Damit kauft sich der Konzern von Vorwürfen frei, Informationen über 87 Millionen Kunden ohne deren Wissen an die ehemalige britische Beratungsfirma Cambridge Analytica weitergegeben zu haben. Darüber hinaus laufen weitere kartellrechtliche Ermittlungen, wie Facebook bei der Vorlage seiner jüngsten Quartalsbilanz einräumte.