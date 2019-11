Kulturnachrichten

Freitag, 1. November 2019

Sting wird für Lebenswerk ausgezeichnet Der britische Musiker Sting wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er bekommt beim neuen Musikpreis IMA den "Hero Award" . Der frühere Sänger der Band The Police soll zudem bei der Verleihung am 22. November in Berlin auftreten. Die vom Musikmagazin "Rolling Stone" präsentierten International Music Awards (IMA) sind die ersten Musikpreise nach dem Ende des Echo vor eineinhalb Jahren. Bei der Preisvergabe in mehreren Kategorien soll nach Angaben der Veranstalter nicht allein der kommerzielle Erfolg, sondern vor allem die künstlerische Relevanz stehen.

Höchstdotierter Kunstpreis für Doris Salcedo Der mit einer Million US-Dollar ausgestattete, erstmals vergebene Nomura-Kunstpreis geht an die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo. Eine internationale Jury verlieh den höchstdotierten Preis für zeitgenössische bildende Kunst am 31. Oktober in Shanghai an die 61-Jährige. Der Preis solle helfen, neue Projekte ganz oder teilweise zu finanzieren, erklärte der japanische Finanzdienstleister und Preisstifter Nomura. Die Künstlerin beschäftigt sich in Objekten, Skulpturen und großformatigen Installationen mit den Auswirkungen von Gewalt und Ausgrenzung in ihrer Heimat Kolumbien. Der Preis sei Salcedo "als Anerkennung für das tiefgründige und formal erfinderische Werk" verliehen worden, begründete Nomura-Geschäftsführer Hajime Ikeda.

Comic-Künstler Mahler bekommt Sondermann-Preis Der diesjährige Sondermann-Preis, die höchste Auszeichnung für komische Kunst in Deutschland, geht an Nicolas Mahler. Der 1969 in Wien geborene Künstler sei der derzeit international renommierteste deutschsprachige Comic-Autor, teilte das Frankfurter Caricatura-Museum mit. Der mit 5000 Euro dotierte Preis würdige neben Mahlers "schier unendlichem Ideen- und Formenreichtum" vor allem die Comics nach Meisterwerken der Weltliteratur. Dazu gehören Thomas Bernhards "Alte Meister" und Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Für 2020 plant der Künstler die Bearbeitung von James Joyce' "Ulysses". Zu den bisherigen Preisträgern zählen Otto Waalkes, Jan Böhmermann und Hans Traxler.

Jüdisches Museum zeichnet Maas und Kiefer aus Bundesaußenminister Maas und der Künstler Anselm Kiefer werden vom Jüdischen Museum Berlin mit dem Preis für Verständigung und Toleranz ausgezeichnet. Maas habe sich fortwährend für ein vereintes Europa ausgesprochen und früh klare Worte im Kampf gegen Rechtspopulismus und Antisemitismus gefunden, erklärte das Museum. Im Falle Kiefers würdigte das Museum, dass der Künstler mit seinen monumentalen Arbeiten schon 1969 das Schweigen der Deutschen über den Nationalsozialismus und die Schuld am Holocaust gebrochen habe.