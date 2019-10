Kulturnachrichten

Donnerstag, 31. Oktober 2019

Sting wird für Lebenswerk ausgezeichnet Der britische Musiker Sting wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er bekommt beim neuen Musikpreis IMA den "Hero Award" für sein Lebenswerk. Der frühere Sänger der Band The Police soll zudem bei der Verleihung am 22. November in Berlin auftreten. Die vom Musikmagazin "Rolling Stone" präsentierten International Music Awards (IMA) sind die ersten Musikpreise nach dem Ende des Echo vor eineinhalb Jahren. Bei der Preisvergabe in mehreren Kategorien soll nach Angaben der Veranstalter nicht allein der kommerzielle Erfolg, sondern vor allem die künstlerische Relevanz stehen.

Wernigeröder Liebfrauenkirche wird Konzerthaus Aus der Liebfrauenkirche in Wernigerode wird ein Konzerthaus. Die Kirche in der Innenstadt werde umgewidmet und mit einem Millionenaufwand umgebaut und saniert, teilte die Kulturstiftung Wernigerode mit. Geplant sei, im Dezember 2021 die ersten Konzerte in der 1755 erbauten Kirche zu veranstalten. In dem Konzerthaus Liebfrauen sollen einmal rund 500 Zuschauerplätze entstehen. Es werde außerdem ständiger Sitz des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Das Orchester, das in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, verfügt laut Stiftung bisher nicht über einen ständigen Konzertsaal und angemessene Proberäume. Auch Chöre und die Musikschule sollen von der Ausstattung und der Akustik in dem Kirchenbauwerk profitieren. An der Vermarktung des künftigen Kulturortes arbeite auch die Hochschule Harz mit, hieß es.

Twitter stoppt Werbung mit politischen Inhalten Twitter wird weltweit keine politischen Inhalte mehr als Werbung verbreiten und stellt sich damit klar gegen den großen Rivalen Facebook. "Wir glauben, dass Reichweite für politische Botschaften verdient werden muss, statt erkauft zu werden", teilte Twitter-Chef Jack Dorsey mit. Werbung bei Twitter sind zum Beispiel Tweets, die gegen Bezahlung im Nachrichtenstrom von Nutzern platziert werden können - auch wenn sie diesem Account nicht folgen. Der weltweite Stopp für politische Werbung soll ab dem 22. November greifen, die ausführlichen Regeln dazu sollen eine Woche davor vorgestellt werden.

Weltkulturerbe Burg Shuri in Japan durch Brand zerstört Die historische Burg Shuri auf der japanischen Insel Okinawa ist fast vollständig abgebrannt. Der Hauptpalast und der Nordpalast seien durch das Feuer zerstört worden, teilte die Polizei mit. Ein drittes Bauwerk sei ebenfalls fast komplett den Flammen zum Opfer gefallen. Feuerwehrleute bekämpften den Brand stundenlang. Viele Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Burg in der Stadt Naha wurde 1992 aufwendig restauriert. Seit dem Jahr 2000 gehört sie zum Unesco-Weltkulturerbe.

Konzeptkünstler Haacke ausgezeichnet Der Konzeptkünstler Hans Haacke (83) hat den mit 10.000 Euro dotierten Arnold-Bode-Preis 2019 erhalten. Der in den USA lebende gebürtige Kölner, der in Deutschland etwa mit dem Kunstprojekt "Der Bevölkerung" im restaurierten Reichstag bekannt wurde, nahm die Auszeichnung am Mittwoch in Kassel entgegen. Haacke habe mit seinen Werken, die den Wunsch nach einer humaneren Welt widerspiegeln, oft den Finger in die Wunde gelegt und einen Nerv getroffen, sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). Die in Kassel verliehene Auszeichnung für Gegenwartskunst ist nach dem documenta-Gründer benannt. Haacke war auf fünf documenta-Ausstellungen vertreten.

Bundesfamilienministerin kann Doktortitel behalten Das Präsidium der Freien Universität Berlin hat einstimmig beschlossen, Franziska Giffey (SPD) für ihre Dissertation eine Rüge zu erteilen. Der ihr verliehene Grad "Doktorin der Politikwissenschaft" wird ihr aber nicht entzogen. Die Entscheidung sei nach eingehender Prüfung gefallen, teilte das Uni-Präsidium mit. Zwar gebe es in der Dissertation Mängel, diese rechtfertigten jedoch nicht die Aberkennung des Doktorgrades. Dabei ging es darum, ob die SPD-Politikerin abgeschrieben oder nicht korrekt zitiert hat. Giffey kann somit auch Bundesfamilienministerin bleiben. Sie hatte für den Fall einer Aberkennung angekündigt, zurücktreten zu wollen. Wegen des schwebenden Verfahrens hatte sie zudem auf eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz verzichtet.

Bushidos Album als jugendgefährdend eingestuft Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig ist das Album "Sonny Black" des Rappers Bushido zu Recht als jugendgefährdend eingestuft worden (Az.: BVerwG 6 C 18.18). Damit korrigierten die Richter das Urteil der Vorinstanz und bestätigten die Entscheidung der Bundesprüfstelle, das Album auf den Index für jugendgefährdende Medien zu setzen. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Titel Gewalt "hemmungslos" darstellten. Seit 2015 darf "Sonny Black" nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden.