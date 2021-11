Stimmen zum Mauerfall aus dem Jahr 1989 Mein 9. November Erfahrungen mit einem historischen Datum Feature, 54 min Von Brigitte Kirilow und Wolfgang Bauernfeind Unmittelbar nach dem Mauerfall zogen sie mit ihren Mikrofonen los. Eine Feature-Autorin aus dem Osten und ein Feature-Autor aus dem Westen fingen Stimmen zum Mauerfall ein. Es entstand das erste gesamtdeutsche Feature nach der Wende.

Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 am Brandenburger Tor. (picture alliance / akg-images)

"Wir sagten zu ihm: ‚Die Grenze ist offen.‘ Und er zitterte und war blass. Und dann nahmen wir ihn in unsere Mitte und nahmen ihn mit bis vorne an die Grenze. ‚Wahnsinn‘ war dann ja immer das Wort und ‚Ich kann’s nicht fassen‘." Wie Traumwandler sind sich viele vorgekommen, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989, als die Mauer plötzlich durchlässig wurde. Zeitzeugen aus Ost und West berichten über dieses historische Datum. So entstand ein gesamtdeutsches Meinungsbild, das auch das erste gesamtdeutsche Feature nach der Wende war. Eine Feature-Autorin "Ost" und ein Feature-Autor "West" arbeiteten zusammen.

Mein 9. November

Erfahrungen mit einem historischen Datum

Von Brigitte Kirilow und Wolfgang Bauernfeind

Regie: die Autoren

Mit: Christian Olsen

Ton: Erdmann Müller

Produktion: SFB 1990

Länge: 54'01

Brigitte Kirilow, geboren 1949 in Berlin, viele Jahre freiberufliche Journalistin in Printmedien und Funk. 1992 Deutschlandsender Kultur, von 1994 bis 2013 Feature-Redakteurin bei Deutschlandradio Kultur.

Wolfgang Bauernfeind, geboren 1944 in Kassel, Studium der Theaterwissenschaft, Philosophie, Germanistik. Ab 1978 Redakteur und Regisseur der Feature-Abteilung des SFB, von 1994 bis 2009 ihr Abteilungsleiter. Mehrere Auszeichnungen.