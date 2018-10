Kulturnachrichten

Samstag, 20. Oktober 2018

Stiftung begrüßt Kompromiss bei Benin-Bronzen Bronzen werden in Nigeria gezeigt Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, hat den Kompromiss im langjährigen Streit um die Benin-Bronzen begrüßt. "Es zeigt sich, wie wichtig das gemeinsame Gespräch ist, die Offenheit, aufeinander zuzugehen und lösungsorientiert zu denken", erklärte Parzinger laut Homepage der Stiftung. Eine Gruppe von neun europäischen Museen hatte sich nach Gesprächen mit nigerianischen Partnern darauf verständigt, einige der in der Kolonialzeit geraubten Bronzen in einem künftigen Museum in der nigerianischen Stadt Benin City auszustellen. Die Preußenstiftung, die auch umstrittene Stücke in ihrer Sammlung hat, unterstützt laut Parzinger das Projekt. Die Benin-Bronzen, wichtige Kunstwerke aus dem heutigen Nigeria, waren in der Kolonialzeit von den Briten geraubt und später an Museen in aller Welt verkauft worden. Seit Jahren wird um eine mögliche Rückgabe an Nigeria gestritten.

Nationaltheater Mannheim: Land gibt 40 Millionen Euro Betrag reicht aber nicht für die Sanierung Zur Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters plant das Land Baden-Württemberg 40 Millionen beizutragen. Das habe die Haushaltskommission, in der Vertreter der Regierung und der Regierungsfraktionen sitzen, beschlossen, teilte die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer mit. Damit klafft nun eine Lücke in den Finanzplanungen. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch hatte die grün-schwarze Landesregierung im August aufgefordert, sich mit 80 Millionen Euro zu beteiligen. In dieser Höhe will sich nämlich der Bund an den geschätzten Kosten für die Sanierung des Theaters und die Ersatzspielstätten beteiligen. Ebenfalls 80 Millionen plant die Stadt zu zahlen. Insgesamt werden etwa 240 Millionen Kosten veranschlagt.

Kritik an Konzert-Absage im Bauhaus reißt nicht ab Band will auf jeden Fall am 6. November in Dessau-Roßlau auftreten Nach der Absage des Konzerts der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus Dessau reißt die Kritik an der Entscheidung nicht ab. "Es darf niemals der Eindruck entstehen, dass der Druck der rechtsextremistischen Szene ausreicht, ein Konzert zu verhindern", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Der diesjährige Vorsitzende des Bauhaus Verbundes, Berlins Kultursenator Klaus Lederer, schrieb in einem Brief an die Mitglieder des Museumsverbandes, er widerspreche entschieden den Äußerungen der Stiftung Bauhaus Dessau, das Bauhaus sei ein "bewusst unpolitischer Ort". Die Kunstschule fordere nach ihren eigenen Erfahrungen in der Nazi-Zeit und der DDR zu einer klaren Haltung gegen alle Einschüchterungsversuche auf. Feine Sahne Fischfilet kündigte an, auf jeden Fall am 6. November in Dessau-Roßlau aufzutreten.

Unesco-Chefin Azoulay verurteilt Tötung von Khashoggi Tod des Journalisten im saudischen Konsulat in Istanbul eingeräumt Unesco-Chefin Audrey Azoulay hat die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi als "brutalen Mord" verurteilt. "Ich verurteile nachdrücklich den Mord an Jamal Khashoggi", erklärte die Generaldirektorin der UN-Kulturorganisation in Paris. Sie forderte eine eingehende Untersuchung zu "diesem Verbrechen"; die Täter müssten vor Gericht gebracht werden. Die Unesco setzt sich unter anderem für die Sicherheit von Journalisten ein. Mehr als zwei Wochen nach dem mysteriösen Verschwinden Khashoggis hatte Saudi-Arabien den Tod des Journalisten im saudischen Konsulat in Istanbul eingeräumt. Vorläufige Ergebnisse hätten gezeigt, dass es zwischen Khashoggi und mehreren Personen in der diplomatischen Vertretung zu einem tödlichen Streit gekommen sei, behauptete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA.

Rollenverteilung für Passionsspiele steht fest Nur Oberammergauer dürfen mitspielen Die angekündigte Überraschung ist perfekt. Mit Cengiz Görür wird erstmals ein Oberammergauer Muslim mit türkischen Wurzeln eine Hauptrolle im weltberühmten Passionsspiel übernehmen. Er teilt sich die Rolle des Judas mit Martin Schuster, wie bei der Vorstellung der Hauptdarsteller für die Passion 2020 bekanntgegeben wurde. Zudem wird der türkischstämmige Muslim Abdullah Karaca, der zugleich zweiter Spielleiter ist, als Nikodemus zu sehen sein. Er teilt sich diese Rolle mit Jonas Konsec. Als Jesus wird wie bereits 2010 Frederik Mayet auftreten, der Pressesprecher des Münchner Volkstheaters. Mitmachen darf nur, wer in Oberammergau geboren und aufgewachsen ist oder seit mindestens 20 Jahren im Dorf wohnt.

Medienpreis Prix Europa verliehen Laurent Richard als Journalist des Jahres ausgezeichnet Journalist des Jahres wurde der Franzose Laurent Richard. Der 41-Jährige hat das Reporter-Netzwerk "Forbidden Stories" gegründet. Den Preis für die beste investigative Reportage erhielt der Film "Menschenschmuggler", eine Produktion des Dänischen Fernsehens. Bester Dokumentarfilm war für die Jury "The Cleaners". Er beleuchtet die Arbeit von Menschen, die in Manila pornografische oder gewalttätige Inhalte aus den sozialen Netzwerken löschen. Der Prix Europa ist eines der wichtigsten europäischen Medienfestivals. Es wird von der Europäischen Union und 21 Sendeanstalten getragen. Die Sieger des Wettbewerbs werden mit einer Stier-Skulptur geehrt, Preisgelder werden nicht vergeben.

Fossil nach Museumsbrand in Rio wieder gefunden Es war eines der wertvollsten Ausstellungsstücke In den Trümmern des niedergebrannten brasilianischen Nationalmuseums ist eines der wertvollsten Ausstellungsstücke entdeckt worden. Es handele sich um "Luzia", das bisher älteste in dem Land gefundene Fossil, teilte Museumsdirektor Alexander Kellner der Nachrichtenagentur AP mit. Demnach war es beschädigt worden, doch sind inzwischen 80 Prozent der Bestandteile des Fossils wieder aufgetaucht. Es war 1975 bei Ausgrabungen nahe der Stadt Belo Horizonte entdeckt wurden und gehört zu den ältesten auf dem amerikanischen Kontinent. Den Namen "Luzia" bekam es in Anlehnung an "Lucy", ein in Afrika entdecktes Teilskelett eines Vormenschen, das auf ein Alter von 3,2 Millionen Jahren geschätzt wird. Das Nationalmuseum war am 2. September in Flammen aufgegangen. Es beherbergte mit rund 20 Millionen Stücken Lateinamerikas größte Sammlung historischer Artefakte.

Mehr Studierende mit psychischen Erkrankungen Umfrage der AOK für "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" Laut einer neuen Umfrage leiden immer mehr Studierende unter psychischen Problemen und Stress, manche werden sogar krank. In einer Erhebung der AOK für "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" sei herausgekommen, dass in Baden-Württemberg bei etwa 25 Prozent der Studentinnen und Studenten 2017 eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, bei zehn Prozent sogar mehrfach. Betroffen seien vor allem Frauen. Wer sich nicht behandeln lässt oder wer zwar psychisch belastet, aber nicht krank ist, sei dabei noch nicht einmal erfasst worden, berichten die Zeitungen weiter. Psychologen nehmen laut dem Bericht speziell seit den Bologna-Reformen einen gestiegenen Leistungsdruck wahr. Viele Studierende wollten generell möglichst alles in minimaler Zeit durchziehen, um keine Lücken im Lebenslauf entstehen zu lassen. Zudem beobachteten Experten eine hohe Selbstoptimierung, bis hin zu perfektionistischen Ansprüchen, die zu Zusammenbrüchen führen könne.