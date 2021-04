Kulturnachrichten

Montag, 26. April 2021

Stiertreiben in Pamplona erneut abgesagt Das berühmte Stiertreiben im spanischen Pamplona fällt wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr aus. Er sehe sich leider dazu gezwungen, das für Juli geplante San-Fermín-Festival abzusagen, sagte Pamplonas Bürgermeister Enrique Maya. Angesichts der noch niedrigen Impfrate sei das Risiko einfach zu groß. Das Fest zu Ehren des heiligen San Fermín zieht normalerweise jedes Jahr zwischen dem 6. und 14. Juli hunderttausende Besucher aus aller Welt an. Die zweite Absage in Folge ist ein schwerer Schlag für die Wirtschaft in Pamplona und in der nordspanischen Provinz Navarra.

Springer schafft neue Top-Position für Bild und Welt Der Medienkonzern Axel Springer schafft eine neue Führungsposition für die journalistischen Markengruppen Bild und Welt. Claudius Senst startet spätestens zum 1. Juli als Chief Executive Officer (CEO) und wird für den gesamten Publishing-Bereich beider Marken verantwortlich sein, wie das Medienhaus in Berlin mitteilte. Mit diesem Schritt gibt es auch eine Veränderung der personellen Zusammensetzung in der Geschäftsführung der Bild-Gruppe. Nach Angaben des Medienkonzerns wird der 35jährige Senst Teil der Geschäftsführung sein, zugleich werden Julian Reichelt und Alexandra Würzbach diese verlassen und sich stärker auf ihre Rollen als Chefredakteure konzentrieren.

Dresdner Vermeer-Ausstellung erst im Herbst zu sehen Die bisher größte Ausstellung in Deutschland über den holländischen Maler Johannes Vermeer (1632-1675) mit dem Titel "Johannes Vermeer. Vom Innehalten" wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Sie sollte am 3. Juni in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister starten; jetzt ist sie nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) vom 10. September bis 2. Januar 2022 geplant. Im Zentrum steht das Dresdner Bild "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster". Das Werk wurde in den vergangenen vier Jahren restauriert und soll erstmals wieder in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Neun weitere Gemälde Vermeers, kommen aus ganz Europa und den USA für diese Ausstellung nach Dresden. Das Gesamtwerk des Holländers ist mit nur etwa 35 heute bekannten Werken sehr klein.

"Crossing" siegt bei europäischem Kinderfilmpreis Der norwegische Film "The Crossing" hat den diesjährigen Young Audience Award (YAA) gewonnen. Das teilte die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz als Co-Veranstalter in Erfurt mit. Der Film von Regisseur Johanne Helgeland setzte sich bei einer europaweiten Online-Abstimmung gegen seine zwei Mitbewerber durch. Mit im Rennen waren die französisch-italienische Koproduktion "Pinocchio" (Regie: Matteo Garrone) und "Wolfwalkers" (Irland, Luxemburg, Frankreich) der beiden Regisseure Tomm Moore und Ross Stewart. Insgesamt haben sich 3.600 Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren an der Entscheidung über den Kinderfilmpreis der Europäischen Filmakademie beteiligt.

China zensiert Oscar-Verleihung an Chloé Zhao China hat in den Online-Netzwerken offenbar Einträge über die in Peking geborene Regisseurin und frischgebackene Oscar-Gewinnerin Chloé Zhao gelöscht. Alle aktuellen Mitteilungen, die Zhaos Namen oder ihren preisgekrönten Film "Nomadland" enthielten, verschwanden am Montag auf ungeklärte Weise aus dem Onlinedienst Weibo. Auch in den staatlichen Medien fand sich kein Hinweis auf Zhaos Oscar-Gewinn. Zhao war im März zunächst für ihren Erfolg bei den Golden Globes von den chinesischen Medien gefeiert worden. Als Internetnutzer jedoch alte Interviews verbreiteten, in denen sie ihr Geburtsland anscheinend kritisierte, stoppten zahlreiche chinesische Kinos den geplanten Kinostart ihres Films.

"Nomadland" gewinnt Oscar als bester Film Bei der Oscar-Verleihung ist das Drama "Nomadland" als bester Film ausgezeichnet worden. Zudem erhielt Frances McDormand für ihre Rolle in der US-Produktion zum dritten Mal nach 1997 ("Fargo") und 2018 ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Ebenfalls für den Film "Nomadland" ging der Oscar für die beste Regie an die aus China stammende Regisseurin Chloé Zhao. Der Film handelt von Menschen in den USA, die ihr Leben mit Hilfsarbeiten verbringen und in Wohnwagen leben. Zhao ist die zweite Frau, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt Anthony Hopkins für seine Rolle in "The Father". Den Auslandsoscar gewann der dänische Film "Der Rausch" mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Die Gala war wegen der Pandemie um zwei Monate verschoben worden und fand an mehreren Veranstaltungsorten statt. Neben dem traditionellen "Dolby Theatre" in Hollywood wurde auch der Hauptbahnhof von Los Angeles genutzt. Die Gästezahl für die Preisverleihungen war zudem begrenzt.

Chinesische Schüler sollen sich mehr bewegen Chinas Schüler sollen sich künftig mehr bewegen und weniger Zeit mit Hausaufgaben verbringen. Das ordnete das chinesische Bildungsministerium an. Demnach soll dafür gesorgt werden, dass Schüler innerhalb und außerhalb der Schule jeweils pro Tag für eine Stunde körperlich aktiv seien können. Unter anderem wird die Gründung von Jugend-Sportvereinen gefördert. Zuletzt hatte das Ministerium angeordnet, dass Schüler der ersten und zweiten Klasse keine schriftlichen Hausaufgaben mehr machen und Schüler der höheren Klassen ihre Hausaufgaben innerhalb von einer Stunde erledigen können.

Gegen-Aktion zu #allesdichtmachen Als Antwort auf die Schauspieleraktion "#allesdichtmachen" gibt es nun eine Gegeninitiative von Medizinern und Pflegekräften: "#allemalneschichtmachen". Die Notärztin und Bloggerin Carola Holzner, im Netz bekannt als "Doc Caro", rief die Schauspieler auf, mal für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten. "Ihr habt eine Grenze überschritten", sagte Holzner, Leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen, in einem Instagramvideo. "Und zwar eine Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles tun." Unter dem Motto "#allesdichtmachen" hatten mehr als 50 Film- und Fernsehdarsteller mit aus ihrer Sicht ironisch-satirischen Clips die Corona-Politik der Bundesregierung kommentiert, darunter Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch oder Ulrich Tukur.

Opernsängerin Christa Ludwig gestorben Die Sopranistin Christa Ludwig ist tot. Die gebürtige Berlinerin starb am Samstag im Alter von 93 Jahren in ihrer Wahlheimat Klosterneuburg bei Wien, wie die Familie der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Sonntag bestätigte. Ludwig galt als einer der großen Opernstars des 20. Jahrhunderts. 1994 hatte sie nach 769 Auftritten in der Wiener Staatsoper ihren Bühnenabschied gefeiert. 2018 hatte sie die Auszeichnung Opus-Klassik für ihr Lebenswerk erhalten. Ludwig kam nach Stationen in Darmstadt und Hannover 1955 an die Wiener Staatsoper. Seit ihrem ersten Auftritt bei den Salzburger Festspielen im selben Jahr war sie dort ebenso Stammgast wie in Bayreuth und bei vielen anderen bedeutenden Musikfestspielen und Häusern.

Englische Fußballclubs boykottieren Social Media Aus Protest gegen rassistische Äußerungen im Internet haben englische Fußballclubs einen dreitägigen Boykott von Online-Netzwerken angekündigt. Der Boykott beginne am kommenden Freitag um 16.00 Uhr und dauere bis Dienstag um 00.59 Uhr, teilten der englische Verband "Football Association" sowie die erste und zweite Liga der Männer und die Top-Liga der Frauen mit. Dies sei eine Reaktion "auf den andauernden und fortgesetzten diskriminierenden Missbrauch" der Online-Netzwerke Facebook, Instagram und Twitter, um Spieler und andere im Fußball rassistisch zu beleidigen, teilten die Beteiligten mit. Die Internetplattformen müssten "mehr tun" gegen Hassbotschaften im Netz und für den "Kampf gegen Diskriminierung". Man erkenne zwar die Bedeutung und den Wert der sozialen Medien für den Fußball an, die mehrtätige Social-Media-Abstinenz solle aber den dringenden Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von Rassismus aufzeigen.