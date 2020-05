Kulturnachrichten

Dienstag, 5. Mai 2020

Steven Walter wird neuer Intendant der Beethovenfeste Neuer Intendant der Beethovenfeste Bonn soll ab 1. November 2021 Steven Walter werden. Das teilte die Stadt Bonn mit. Walter wird Nachfolger der derzeitigen Intendantin Nike Wagner, die noch zehn Monate länger als ursprünglich geplant im Amt bleibt. Walter war den Angaben zufolge Gründungsmitglied diverser Ensembles und Initiator innovativer Konzertprojekte. Derzeit ist er künstlerischer Leiter und Geschäftsführer der Festival- und Produktionsplattform "Podium" in Esslingen. Gleichzeitig teilte die Stadt mit, dass das Beethovenfest 2020 aufgrund der Corona-Pandemie endgültig auf nächstes Jahr verschoben werde. Es sollte vom 4. bis 27. September 2020 stattfinden und hatte aufgrund des Beethoven-Jubiläums in diesem Jahr besondere Bedeutung.

Colson Whitehead gewinnt zweiten Pulitzer-Preis Colson Whitehead gewinnt mit seinem Roman "The Nickel Boys" den Pulitzer Preis schon zum zweiten Mal. In dem 2019 erschienenen Roman geht es um eine Besserungsanstalt für jugendliche Straftäter während der sechziger Jahre. Whitehead porträtiert darin eine reale Institution in Florida, in der die meist schwarzen Insassen misshandelt und missbraucht wurden. Bereits 2017 hatte er den Pulitzer Preis für Literatur für seinen Roman "Underground Railroad" gewonnen. Ein solcher Doppelsieg ist vorher nur drei anderen Autoren geglückt, darunter John Updike und William Faulkner. Der Pulitzer Preis für Belletristik wird seit 1948 vergeben.

Star-Architekt plant Kliniportal für Corona-Krankenhaus Der italienische Star-Architekt Massimiliano Fuksas will für das römische Krankenhaus "Spallanzani" einen neuen Eingangsbereich entwerfen. Wie die Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, will Fuksas damit zum einen den Einsatz der Klinik in der Corona-Pandemie würdigen. Bisher werden vor dem "Spallanzani" Patienten weitgehend ungeschützt vor Sonne oder Regen aus Rettungswagen in die Ambulanz gebracht. Der geplante Eingangsbereich soll zudem neuesten Sicherheits- und Hygienestandards genügen. Das "Spallazani" ist eine der wichtigsten Kliniken in der Region Latium für die Behandlung von Covid-19-Patienten.

Medienhäuser erproben Zeitungszustellung per Drohne Angesichts gestiegener Zustellkosten loten Medienhäuser in Deutschland die Auslieferung von gedruckten Zeitungen per Drohne aus. Neben einem kommunalen Projekt in Ostthüringen, an dem auch die Funke- und die Madsack-Mediengruppe als Partner beteiligt sind, plant auch der Heinen-Verlag einen Praxistest im Raum Köln. Medienhäuser in Deutschland beklagen schon seit längerem gestiegene Zustellkosten, vor allem in ländlichen Regionen. Hintergrund sind auch die seit vielen Jahren sinkenden Auflagen und rückläufige Abonnementzahlen von gedruckten Zeitungen. Der Bundestag hatte im November auch beschlossen, dass der Staat in die Förderung speziell der Zustellung von Tageszeitungen und Anzeigenblätter einsteigt. Für dieses Jahr sind 40 Millionen Euro Förderung vorgesehen.

Taika Waititi dreht neuen "Star Wars"-Film Der neuseeländische Regisseur Taika Waititi wird einen neuen "Star Wars"-Film drehen. Der Oscar-Preisträger wird gemeinsam mit der Autorin Krysty Wilson-Cairns auch das Drehbuch schreiben, wie auf der offiziellen Star-Wars-Website mitgeteilt wurde. Ein Zeitplan für das Filmprojekt wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Der erste von drei neuen "Star Wars"-Kinofilmen soll aber im Dezember 2022 in die Kinos kommen. Waititi hatte sich als Regisseur von Independent-Filmen einen Namen gemacht und ist inzwischen im Hollywood-Mainstream angekommen. 2017 drehte er den Marvel-Superheldenfilm "Thor: Tag der Entscheidung". Für die NS-Satire "Jojo Rabbit" gewann er in diesem Jahr den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch.

"Stranglers"-Keyboarder Greenfield ist tot Der Keyboarder der Punkrock-Band "The Stranglers", Dave Greenfield, ist tot. Der 71-jährige sei nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, hieß es auf der Webseite der Band. Berühmt wurde Greenfield mit seinem unverkennbaren Sound und einem Spielstil, der auch Instrumente wie das Cembalo oder die Hammondorgel einbezog. Er schuf auch die Musik zum größten Hit der Stranglers, dem Song "Golden Brown". Die Gruppe wurde mit Greenfields Eintritt 1975 zu einer der innovativsten Bands der Punk-Welle in Großbritannien.

Pulitzer-Preis für New York Times Die "New York Times" hat den renommierten Pulitzer-Preis für ihre Russland-Berichterstattung erhalten. Die US-Zeitung habe über eine Reihe packender Geschichten mit großem Risiko berichtet und damit das aggressive Vorgehen von Russlands Präsident Putin enthüllt, so die Jury zur Begründung. Weitere Preise gingen an die "Anchorage Daily News" und die Recherche-Plattform "ProPublica" für ihre Geschichten zu Dörfern ohne ausreichenden Polizeischutz in Alaska. Auch Brian Rosenthal wurde ausgezeichnet, der ebenfalls für die "New York Times" schreibt, für seine Investigativ-Recherche zu Taxifahrern in New York. Die Gewinner der Pulitzer-Preise wurden zum 104. Mal bekanntgegeben. Wegen der Coronakrise war die Veranstaltung zuvor um zwei Wochen verschoben worden. Den Jury-Mitgliedern, zum Teil selbst Journalisten, die derzeit über die Pandemie berichten, sollte so mehr Zeit für ihre Entscheidung gegeben werden.

Hans-Christian-Andersen-Preis 2020 vergeben Der diesjährige Hans-Christian-Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht an die US-Autorin Jacqueline Woodson und die Schweizer Illustratorin Albertine Zullo. Das gab die Jury des Board on Books for Young People bekannt. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und gilt als wichtigste internationale Auszeichnung in dieser Literatursparte. Woodsons Bücher wie "Brown Girl Dreaming" seien geprägt von einer lyrischen Sprache, kraftvollen Charakteren und vermittelten ein bleibendes Gefühl der Hoffnung, so die Jury. Die 57-Jährige hatte 2018 bereits den mit 520.000 Euro dotierten Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis bekommen. Albertine Zullo erhielt den Preis für ihr kinderliterarisches Gesamtwerk. Die internationale Jury würdigte die in Genf lebende Illustratorin für "ihre vielschichtigen Bilderbücher, die Spontaneität mit großer Liebe zum Detail und viel Sinn für Humor paaren". Die Preise, die an den für seine Märchen bekannten dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen erinnern, sind nicht dotiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Goldmedaillen.

Gropius-Bau in Berlin öffnet wieder Als eines der ersten wichtigen Ausstellungshäuser für zeitgenössische Kunst öffnet der Gropius-Bau in Berlin am 11. Mai wieder seine Türen. Wegen der Coronakrise musste Direktorin Stephanie Rosenthal das Haus seit Mitte März geschlossen halten. Damit wird die Einzelausstellung des US-taiwanesischen Künstlers Lee Mingwei "Li, Geschenke und Rituale" mit Performances und Installationen aus drei Jahrzehnten erstmals zu sehen sein. Die Eröffnung war in der Zeit geplant, als der Gropius-Bau geschlossen bleiben musste. Bis zum 12. Juli werden die Arbeiten nun präsentiert, darunter im riesigen Lichthof des Gebäudes eine monumentale Version von Pablo Picassos "Guernica" in Sand.

Kasper-Claridge neue DW-Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge ist neue Chefredakteurin der Deutschen Welle. Wie der Sender mitteilte, hat die bisherige stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Abteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Umwelt die neue Position mit Beginn des Monats Mai übernommen. Ihre Vorgängerin Ines Pohl, die seit März 2017 an der Spitze des deutschen Auslandssenders stand, wechselt im Sommer als Studioleiterin in die USA. Kasper-Claridge kam vor 28 Jahren zur Deutschen Welle und berichtete aus allen Teilen der Welt. Sie entwickelte nach Angaben des Senders preisgekrönte internationale TV- und Multimedia-Formate.

Jörg Pfuhl verlässt Holtzbrinck Verlag Jörg Pfuhl gibt seinen Posten als CEO der Holtzbrinck Buchverlage nach vier Jahren auf eigenen Wunsch Ende Juni auf. Er wolle "nun noch einmal eine andere Herausforderung suchen". Neuer CEO wird Alexander Lorbeer, der seit 2018 die Bereiche Vertrieb, Marketing und Digitales der Holtzbrinck Buchverlage leitet. Zu den Verlagen gehören neben Rowohlt unter anderen auch S. Fischer sowie Kiepenheuer & Witsch.

Yilmaz Dziewior Kurator für deutschen Pavillon Der Direktor des Museum Ludwig in Köln, Yilmaz Dziewior, wird die künstlerische Gestaltung des deutschen Pavillons für die Kunstbiennale in Venedig im kommenden Jahr betreuen. Der 55 Jahre alte Kunsthistoriker wurde in Berlin von Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Kurator berufen. "Yilmaz Dziewior ist ein herausragender Kurator und Museumsexperte", sagte Maas. Mit Themen wie Kunst und Gesellschaft, Kunst und Globalisierung, kulturelle Identität und Prägung stelle er Fragen, die im Zentrum der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik stünden. Dziewior ist seit 2015 Direktor des Museums Ludwig in Köln. Neben der documenta in Kassel gehört die Biennale di Venezia zu den international wichtigsten Präsentationen von Gegenwartskunst.