Kulturnachrichten

Dienstag, 29. Dezember 2020

Sternsinger nicht beim Bundespräsidenten Wegen der Coronavirus-Pandemie besuchen die Sternsinger nicht wie sonst üblich am 6. Januar den Bundespräsidenten in Berlin. Das sei mit dem Bundespräsidialamt vereinbart worden, sagte ein Sprecher des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" in Aachen. Stattdessen wollten die Kinder sich mit einer Videobotschaft melden und ein Segenspaket schicken. Bei dem katholischen Brauch gehen die Sternsinger von Tür zu Tür, um Segenswünsche zu bringen. Sie hinterlassen den Segensspruch C+M+B an den Haustüren.

Das steht für den lateinischen Satz "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus). Zugleich sammeln sie Geld für einen guten Zweck.

Armando Manzanero ist gestorben Der mexikanische Komponist Armando Manzanero ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren in einem Vorort von Mexiko-Stadt an Covid-19. Das Kulturministerium des Landes erklärte, die mexikanische Musik verliere einen ihrer größten Komponisten. Manzanero war der Autor zahlreicher romantischer Bolero-Balladen. Seine Lieder wurden von berühmten Musikern aus aller Welt aufgenommen, darunter Elvis Presley, Frank Sinatra und Tony Bennett.

Vier Jahre Haft für chinesische Bloggerin In China ist eine Bloggerin, die über die Ausbreitung des Coronavirus in Wuhan berichtet hatte, zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil gegen die 37-jährige Zhang Zhan wurde von einem Gericht in Shanghai verhängt. Zur Begründung hieß es, sie habe mit ihrer Berichterstattung Unruhe gestiftet und Streit geschürt. Sie war im Mai festgenommen worden. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben ihrer Anwälte "extrem schlecht". Die Journalistin war im Juni in einen Hungerstreik getreten und wurde zwangsernährt. In Wuhan war das Coronavirus Ende vergangenen Jahres erstmals bei Menschen festgestellt worden.

Augsburger Puppenschnitzer Marschall gestorben Jürgen Marschall, Puppenschnitzer sowie Mitinhaber und Geschäftsführer der Augsburger Puppenkiste, ist tot. Wie das Marionetten-Theater bestätigte, starb der 62-Jährige bereits am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit. Als Enkel von Puppenkisten-Erfinder Walter Oehmichen lernte Jürgen Marschall in den Neunzigerjahren das Puppenschnitzen von seiner Mutter Hannelore Marschall-Oehmichen. Sie hatte Figuren wie Jim Knopf, Lukas der Lokomotivführer oder Urmel aus dem Eis geschaffen. Nach ihrem Tod im Jahr 2003 übernahm Jürgen Marschall die Puppenwerkstatt. Seine Werke waren in vielen Stücken auf der Bühne des Theaters zu sehen, Bär "Ralphi" stand für 138 Folgen einer Kinder-Wissensserie des Bayerischen Rundfunks vor der Kamera.