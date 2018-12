Kulturnachrichten

Sonntag, 23. Dezember 2018

Steinsarkophag in Kathedrale von Bayeux entdeckt Der Sarg hat ein außergewöhnliches Dekor In der Kathedrale von Bayeux ist ein mittelalterlicher Steinsarkophag entdeckt worden. Der in zwei Meter Tiefe freigelegte Sarg weise ein außergewöhnliches Dekor auf, zitiert der Sender France Bleu Normandie den Konservator Jerome Bonnet. Bei Ausschachtarbeiten für einen Aufzug sei man zunächst auf Reste des romanischen Baus aus dem 11. Jahrhundert gestoßen, dann auf vorromanisches Mauerwerk und schließlich auf den Deckel des Sarkophags. In dem Steinsarg sind dem Bericht zufolge die Überreste einer Frau sowie einer weiteren Person noch unbestimmten Geschlechts. Erste Untersuchungen ließen auf das 8. oder 9. Jahrhundert schließen. DNA-Tests an Zähnen und Knochen sollen weitere Rückschlüsse geben. Mit Ergebnissen sei in einigen Monaten zu rechnen. Der Sarkophag solle im Verlauf des kommenden Jahres in der Kathedrale ausgestellt werden.

Robert Menasse hat Hallstein-Zitate erfunden Vermeintlichen Zitate hätten Aufnahme gefunden in Bücher und Debatten Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse hat mehrere Zitate des früheren CDU-Europapolitikers Walter Hallstein (1901-1982) erfunden. Hallstein habe es nie so zugespitzt gesagt, "man müsste lange Passagen zitieren, um diese Position ableiten zu können", sagte Menasse der "Welt am Sonntag". "Was kümmert mich das 'Wörtliche', wenn es mir um den Sinn geht", rechtfertigte sich der Schriftsteller. Menasse habe sich auf Hallstein, der 1958 erster Kommissionspräsident des EU-Vorläufers Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde, in vielen Artikeln, Essays und Reden berufen, um seine Forderung nach einer Überwindung der Nationen zu unterstreichen, berichtet die "Welt am Sonntag". Die vermeintlichen Hallstein-Zitate hätten Aufnahme gefunden in Aufsätzen, Büchern und Debatten. Hallstein habe das sagen wollen, was er ihm in den Mund gelegt habe, sagte Menasse. Er habe "eine Diskussion provoziert und einen Denkraum des notwendig Möglichen eröffnet, den es vorher nicht gab, einfach dadurch, dass ich eine Autorität zu meinem Kronzeugen erklärt habe, der nichts dagegen gehabt hätte".

Warschauer Ghetto: Widerstandskämpfer gestorben Simcha Rotem von Regierungschef Benjamin Netanjahu gewürdigt Der letzte jüdische Widerstandskämpfer aus dem Warschauer Ghetto ist tot. Simcha "Kazik" Rotem sei im Alter von 94 Jahren in Jerusalem gestorben, berichteten israelische Medien. Rotem, bekannt auch als Kazik Ratajzer, konnte 1943 nach schweren Kämpfen gegen die Deutschen mit anderen Kameraden durch einen Abwasserkanal aus dem zerstörten Ghetto fliehen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Reuven Rivlin würdigten Rotem als letzten Kämpfer des Warschauer Ghettos. Rotem habe "gegen die Nazis gekämpft und Juden gerettet", schrieb Netanjahu bei Twitter. Am 19. April 1943 hatte die Rebellion jüdischer Aufständischer begonnen, die sich gegen SS-Einheiten wehrten. Der fast einmonatige Kampf gegen die überlegenen Deutschen scheiterte am 16. Mai 1943. Seine blutige Niederschlagung besiegelte das Schicksal der meisten bis dahin überlebenden Warschauer Juden, die vor dem Krieg ein Drittel der Bevölkerung gestellt hatten. Tausende wurden erschossen oder in die Todeslager deportiert.

Architekt fertigt Mini-Bauhaus auf Rädern an "Wohnmaschine" soll zur Eröffnung des Bauhausjahres nach Dessau-Roßlau rollen Anlässlich des 100. Bauhaus-Jubiläums hat der Architekt Van Bo Le Mentzel eine Miniatur des Dessauer Bauhausgebäudes auf Rädern angefertigt. Die sogenannte "Wohnmaschine» solle zur Eröffnung des Bauhausjahres nach Dessau-Roßlau rollen und Raum für kritisches Denken bieten, teilte die Hochschule Anhalt mit. Das sogenannte Tiny House biete auf 15 Quadratmetern Platz für Ausstellungsstücke und sei komplett eingerichtet. In dem Mini-Bauhaus sollen vom 7. bis zum 23. Januar 2019 Künstler und Gäste das komplexe Erbe der Moderne hinterfragen. Ab dem 4. Januar 2019 soll das Tiny House bereits in Dessau-Roßlau stehen.