Kulturnachrichten

Donnerstag, 31. Dezember 2020

Steinmeier würdigt Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Zum 95. Geburtstag von Michael Blumenthal haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Verdienste des Gründungsdirektors des Jüdischen Museums Berlin gewürdigt. Steinmeier bezeichnete ihn als eine Persönlichkeit, "deren Biografie und Lebenswerk in beispielloser Weise für Verständigung und Toleranz stehen". Monika Grütters betonte, zu Blumenthals zahlreichen Verdiensten gehöre, dass das Jüdische Museum selbst Geschichte geschrieben habe: "als Ort der Begegnung, als Forum für Verständigung und Toleranz". Blumenthal, der von 1997 bis 2014 an der Spitze des Ausstellungshauses stand, begeht am 3. Januar seinen Geburtstag. Er wurde in Oranienburg bei Berlin geboren. 1939 flüchtete seine Familie vor den Nationalsozialisten nach Shanghai. Blumenthal emigrierte 1947 in die USA, wo er in Politik und Finanzwesen sowie als Finanzminister für den demokratischen Präsidenten Jimmy Carter Karriere machte.

Kulturrat fordert Vorbereitung erneuter Öffnungen Der Deutsche Kulturrat hat dazu aufgerufen, die Wiederöffnung von Museen, Theatern, Konzerthäusern und anderen von coronabedingten Schließungen betroffenen Kultureinrichtungen vorzubereiten. Öffnungen seien zwar erst wieder möglich, "wenn wir die Pandemie deutlich stärker in den Griff bekommen", erklärte der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Trotzdem müssten bereits jetzt Vorkehrungen dafür getroffen werden. Die Kulturministerinnen und Kulturminister der Länder hätten bereits den Auftrag erhalten, ein Konzept zur Wiederöffnung auszuarbeiten, sagte Zimmermann. Föderale Alleingänge seien in der Krise unpassend.

Schwierige Reform der Preußen-Stiftung Ein Ausstieg der Länder bei der anstehenden Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz käme den Bund teuer zu stehen, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters der Deutschen Presse-Agentur. Sie veranschlagt für den Bund 50 Millionen Euro Mehrkosten, wenn die Länder aus der Finanzierung entlassen werden würden. Probleme sieht der Präsident der Stiftung, Hermann Parzinger, auch im Haus. "Wir haben zu viele Hierarchieebenen", sagte er der dpa. Parzinger mahnte aber, die internationale Bedeutung der Stiftung bei den Reformen zu berücksichtigen. Ein Gutachten des Wisenschaftsrates hatte im Juli den Reformprozess angestossen. Zu der von Bund und Ländern getragenen Stiftung mit rund 2000 Mitarbeitern gehören etwa die Staatlichen Museen Berlin, deren 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten präsentiert werden.

Jüdisches Festjahr - 2021 wird bundesweit gefeiert 2021 soll mit einem bundesweiten Festjahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert werden. Ein zu diesem Zweck in Köln gegründeter Jubiläumsverein gab bekannt: fast 500 Projekte hätten sich um eine Förderung beworben, rund 430 weitere würden ohne Förderung realisiert werden. Das bundesweite Festjahr soll sowohl an Holocaust und Antisemitismus erinnern als auch Eindrücke von aktueller jüdischer Kultur vermitteln. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hofft, die Veranstaltungen führten dazu, dass viele Menschen das Judentum als selbstverständlichen Bestandteil Deutschlands akzeptierten. Im Jahr 321 erwähnt ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin erstmalig eine jüdische Gemeinde in Köln.