Kulturnachrichten

Dienstag, 2. Juni 2020

Steinmeier und Grütters würdigen Christo Bundespräsident Steinmeier und Kultur-Staatsministerin Grütters haben den verstorbenen Aktions-Künstler Christo gewürdigt. Mit dem verhüllten Reichstag in Berlin habe Christo den Deutschen ein Kunstwerk geschenkt, das unvergessen bleiben werde, sagte Steinmeier. Es habe sich als Symbol für ein weltoffenes Deutschland in die Herzen eingebrannt. Schöner und freier habe Kunst nicht wirken können. Grütters schrieb auf Twitter, Christo habe durch seine Kunst "die Menschen weltweit gelehrt, neu und schärfer zu sehen". Der Künstler war im Alter von 84 Jahren in New York gestorben.

SPD fordert Rettungsprogramm für die Kultur Im Kanzleramt treffen sich heute Vertreter von Union und SPD, um über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm zu beraten. Dabei wird es auch um Hilfen für die Kultur gehen. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiese, forderte bereits vorab Unterstützung für die Veranstaltungs- und Kulturbranche. Sie ist besonders von der Coronakrise betroffen. Wiese forderte ein "Rettungs- und Zukunftspaket Kultur" für dieses und das kommende Jahr. Daraus sollten pandemiebedingte Investitionen für Kultureinrichtungen finanziert werden.

Steinmeier dankt für Disziplin in Corona-Krise Bundespräsident Steinmeier hat sich bei den Kindern für ihre Disziplin in der Corona-Krise bedankt. Sie hätten auf vieles verzichten müssen, auf Besuche bei Freunden und Verwandten - und sie konnten auch nicht zum Spielen raus ins Grüne, sagte er zum heutigen Weltkindertag im Kinderfernsehkanal "KiKa". Dass sie sich trotzdem so gut an die Regeln gehalten hätten, finde er klasse. Zugleich lobte Steinmeier die Eltern.

Nobelpreisträger Tutu verurteilt weltweiten "Alltagsrassismus" Der südafrikanische Friedensnobelpreisträger und Bürgeraktivist Desmond Tutu hat angesichts der Proteste in den USA einen weltweiten "Alltagsrassismus" verurteilt. Es sei eine "unangenehme Wahrheit", dass die Leben bestimmter Gesellschaftsgruppen als wertvoller erachtet würden als von anderen, meldete die Stiftung des früheren Anti-Apartheid-Aktivisten. Tutus Kritik folgt auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz vergangene Woche in den USA. Floyds letzte Worte, "Ich kann nicht atmen", sprächen "für Milliarden Menschen, die man ihrer Rechte beraubt hat, weil sie arm, schwarz, eine Frau, homosexuell sind oder einen 'anderen' Glauben haben", so Tutus Stiftung weiter.