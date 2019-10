Kulturnachrichten

Dienstag, 29. Oktober 2019

Steigerlied soll Kulturerbe werden Das auch "Steigerlied" genannte "Lied des Bergmanns" soll offizielles Kulturerbe Deutschlands werden. Die Bewerbung sei beim nordrhein-westfälischen Kulturministerium eingereicht worden, sagte der Vorsitzende des Vereins Ruhrkohle-Musik, Andreas Artmann. Initiatorin der Bewerbung ist die RAG-Stiftung. Laut Stiftung soll das Lied als Kulturform in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Das Lied beginnt mit der Zeile "Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt" und gilt als die Hymne der Bergleute.

Geburtsstätte des modernen Menschen bestimmt Wissenschaftler haben erstmals die genaue Geburtsstätte des modernen Menschen ausfindig gemacht. Der Homo sapiens sapiens habe vor etwa 200.000 im Norden des heutigen Botsuana gelebt, heißt es in einer im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Studie. Einem internationalen Team der Universität Sydney unter Leitung der Wissenschaftlerin Vanessa Hayes gelang es unter anderem mit Hilfe von DNA-Analysen, die Geburtsstätte des Menschen zu identifizieren. In dem Gebiet südlich des Flusses Sambesi befand sich früher ein riesiger See. Heute umfasst das Gebiet weitgehend Wüste. Unsere Vorfahren lebten der Studie zufolge etwa 70.000 Jahre lang in der Region, ehe sie durch klimatische Veränderungen gezwungen waren, in andere Gegenden abzuwandern.

Tate Modern plant neue Andy Warhol-Ausstellung Die Londoner Tate Gallery of Modern Art sucht einen neuen Blickwinkel auf die Pop-Art-Legende Andy Warhol. In der Ausstellung ab dem kommenden Frühjahr solle ein "menschlicherer und persönlicher Blick" auf den Künstler gezeigt werden, sagte die Direktorin der Tate Modern, Frances Morris. Höhepunkte seien seine privaten Überzeugungen und sein Hintergrund als "schüchterner, schwuler Mann aus einem religiösen, einkommensschwachen Haushalt mit Migrationshintergrund". Gezeigt werden Warhols weniger bekannte Portrais von New Yorker Dragqueens und Trans-Frauen aus der 1970er-Serie "Ladies and Gentlemen" sowie viele seiner berühmtesten Kunstwerke etwa von Marylin Monroe, Dolly Parton und Debbie Harry. Die Ausstellung läuft vom 12. März bis zum 6. September 2020.

Theodor-Herzl-Preis für Bundeskanzlerin Merkel Bundeskanzlerin Merkel ist mit dem Theodor-Herzl-Preis des Jüdischen Weltkongresses ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung am Montagabend in München sprach auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch. Sie lobte Merkels "Einsatz für jüdische Bürger in unserem Land, für Europa und für Israel als jüdischen Staat". Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, nannte Merkel eine "Hüterin der Zivilisation". Im Jahr 2008 hatte die Kanzlerin und damalige CDU-Chefin bei einer Rede im israelischen Parlament die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson erklärt. In ihrer Dankesrede in München nahm Merkel auch Bezug auf den antisemitisch motivierten Anschlag in Halle. "Dieses abscheuliche Verbrechen beschämt uns zutiefst", sagte Merkel.

Der US-Filmproduzent Robert Evans ist tot Der Filmproduzent Robert Evans ist tot. Nach Angaben seiner Sprecherin starb der langjährige Produktionschef von Paramount Pictures bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren. Erfolge feierte Evans vor allem in den späten 1960er- und 1970er-Jahren. Damals produzierte er Blockbuster wie "Rosemaries Baby", "Love Story" und "Der Pate". Zu seinen Produktionen zählen auch Klassiker wie "Chinatown", "Der Marathon-Mann" und "Cotton Club". In Hollywood war der aus New York stammende frühere Schauspieler auch als sogenannter Frauenheld bekannt. So war er sieben Mal verheiratet, darunter mit "Love Story"-Star Ali MacGraw. In einer Mitteilung, die dem "Hollywood Reporter" vorliegt, reagierte MacGraw auf den Tod von Evans. "Unser Sohn Joshua und ich werden Bob sehr vermissen", schrieb die Schauspielerin. Sie seien sehr stolz auf Evans' "enormen Beitrag" für die Filmindustrie.

Mario Adorf bekommt Herbert-Strate-Preis Mario Adorf wird mit dem Herbert-Strate-Preis 2019 ausgezeichnet. Der Schauspieler werde für seine herausragenden Verdienste um Film und Kino geehrt, teilte die Film- und Medienstiftung NRW in Düsseldorf mit. Der Preis wird am 5. November beim Kinoprogrammpreis NRW in Köln übergeben. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Geschäftsführerin der Stiftung, Petra Müller, bezeichnete Adorf als "Ausnahmeschauspieler, der dem deutschen und internationalen Kinofilm und auch dem Fernsehen seit mehr als sechs Jahrzehnten unvergessliche Figuren und Geschichten geschenkt hat". Adorf wirkte unter anderem in Filmen wie "Winnetou" (1963), "Die Blechtrommel" (1979), und "Enigma" (2005) mit.

Julia Bönisch verlässt "Süddeutsche Zeitung" Digital-Chefredakteurin Julia Bönisch und die "Süddeutsche Zeitung" gehen getrennte Wege. Die Trennung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung, teilte die Südwestdeutsche Medienholding SWMH, zu der die überregionale Tageszeitung gehört, mit. Die 39 Jahre alte Journalistin kam im Jahre 2007 zu "SZ.de". Anfang 2017 wurde Bönisch dort als Chefredakteurin berufen und im Jahre darauf wurde sie zudem Mitglied der Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung", die sowohl Print, Online als auch das Digitalangebot des Blattes verantwortet. Mit dem Gastbeitrag im "Journalist" hatte Bönisch im Mai Debatten in der Branche und im eigenen Haus ausgelöst. Sie stellte darin gewohnte Hierarchien in Frage, sowie die Trennung von Redaktion und Verlag.