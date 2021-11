Steigende Infektionszahlen Drosten warnt vor weiteren 100.000 Coronatoten

Von Axel Flemming

Virologe Christian Drosten warnt: Die Zahl der Corona-Toten wird deutlich nach oben gehen. (picture alliance / Rolf Vennenbernd)

Die Zahl der Corona-Toten könnte noch einmal deutlich steigen, glaubt der Virologe Christian Drosten angesichts der steigenden Infektionszahlen. Es könnten wieder Shutdown-Maßnahmen drohen.

Das Robert Koch-Institut meldet heute mit knapp 40.000 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 232,1. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 236 Todesfälle verzeichnet und die Intensivstationen werden wieder voller.

Etwa 96.000 Menschen sind im Zuge der Coronapandemie in Deutschland bislang gestorben. Der Berliner Virologe Christian Drosten geht in der aktuellen Episode seines NDR-Podcasts sogar von etwa 100.000 Toten aus und gibt mit Blick auf Großbritannien Anlass zur Sorge:

"In England ist die Zahl der Verstorbenen jetzt, wo das Ganze in ein etwas vielleicht kontrollierbareres Fahrwasser kommt, wo sich also eine endemische Zeit andeutet, doppelt so hoch. Das würde ja, ganz einfach gedacht, bedeuten, dass wir, wenn wir jetzt mit dieser Impfquote arbeiten wollten, auch die gleiche Anzahl von Toten akzeptieren müssten. Also wir müssten uns darauf vorbereiten, noch mindestens 100.000 Tote in Deutschland zu bekommen, bevor sich das Fahrwasser beruhigt."

Drosten bezeichnet diese Einschätzung allerdings noch als "konservativ".

Die Lösungen wirken altbekannt

Wie darauf reagieren? Die Vorschläge aus der Wissenschaft sind nicht originell, sie haben etwas von Wiedergängertum: Impfungen, Auffrischungen, vielleicht sogar eine Booster-Pflicht für Pflege- und medizinische Berufe – und das, was wir bereits kennen und fürchten: Kontakte beschränken und Maßnahmen kontrollieren, sowie regelmäßiges Testen auf Arbeit und in Schulen.

Und wenn es schlimm kommt: ein Shutdown oder Lockdown, wenn 3G- oder selbst 2G nicht mehr ausreichen.

Daneben macht ein neues Wort die Runde: 2G-Plus - dann hätten Genesene und Geimpfte nur dann Zugang zu bestimmten Orten, wenn sie zusätzlich geimpft sind.