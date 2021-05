Kulturnachrichten

Montag, 10. Mai 2021

Stararchitekt Helmut Jahn ist tot Helmut Jahn, berühmter Architekt von Bauwerken wie dem Sony Center in Berlin und dem Messeturm in Frankfurt, ist tot. Er starb bei einem Fahrradunfall in Campton Hills, einem Vorort im Westen von Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Jahn habe an einem Stop-Schild nicht angehalten und sei daraufhin mit zwei Autos zusammengestoßen, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Der 1940 in Nürnberg geborene Jahn wurde mit kühnen Hochhäusern und Bürotürmen, inspiriert von Bauhaus-Legende Mies van der Rohe, berühmt. Er gestaltete weltweit auch mehrere Flughafenterminals und war zuletzt unter anderem im Emirat Katar tätig. Jahn wurde 81 Jahre alt.

Bischofskonferenz vergibt Preis an Transgender-Buch nicht Weil das nominierte Buch nicht den Statuten entspricht, wird die Deutsche Bischofskonferenz, DBK, dieses Jahr den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis nicht vergeben. Der DBK-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des «Kölner Stadt-Anzeigers». Im nominierten Roman «Papierklavier» von Elisabeth Steinkellner geht es um das Leben der 16-jährigen Maia. In ihrem Freundeskreis gibt es eine Person, die Transgender ist. Mit dem Preis zeichnet die DBK deutschsprachige Bücher aus, «die beispielhaft und altersgemäß religiöse Erfahrungen vermitteln, Glaubenswissen erschließen und christliche Lebenshaltungen verdeutlichen». Zur diesjährigen Ablehnung teilte der Sprecher mit: "Der Ständige Rat sei der Auffassung gewesen, dass das vorgeschlagene Preisbuch nicht den Kriterien der Statuten des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises entspricht. Die Jury habe aus der vielfältigen Liste der Empfehlungsbücher kein neues Preisbuch vorgeschlagen.

302 Mio Dollar für Impfstoff-Gerechtigkeit gespendet Ein Benefizkonzert für Gerechtigkeit bei Impfstoffen hat 302 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Mit dem Geld hätten mehr als 26 Millionen Impfstoffdosen gekauft werden können, teilte die Organisation Global Citizen mit, die das "Vax Live: The Concert to Reunite the World" veranstaltete. Die Einnahmen übertrafen das vorgegebene Ziel der Organisation. An dem Konzert hatten US-Präsident Joe Biden, der britische Prinz Harry sowie zahlreiche weitere Prominente teilgenommen. Die Veranstaltung in Inglewood in Kalifornien wurde bereits am 2. Mai aufgezeichnet und am Samstag (Ortszeit) ausgestrahlt. Vor Ort waren mehrere Tausend vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Besucher. Sie sahen Auftritte von unter anderen den Foo Fighters und Jennifer Lopez. Die Schauspieler Ben Affleck und Sean Penn, die Moderatoren Jimmy Kimmel und David Letterman sowie das Model Chrissy Teigen waren Gastredner.