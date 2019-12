Kulturnachrichten

Sonntag, 29. Dezember 2019

Standort des Instituts für Fotografie noch offen Ein Fotoarchiv soll das bildhafte Gedächtnis der Gesellschaft bewahren. Die Bundesmittel stehen bereit. Alles weitere sollen nach dem Willen von Kulturstaatsministerin Monika Grütters Experten entscheiden - auch die Frage, ob das Fotoinstitut in Düsseldorf entstehen soll. Sie freue sich, dass der Bundestag dafür zunächst 41,5 Millionen Euro ausgeben will, sagte die CDU-Politikerin. Ihr sei wichtig, dass der Bundestagsbeschluss und der darin genannte Standort Düsseldorf zusammengebracht werden mit dem, was die von ihr eingesetzte Expertenkommission erarbeiten werde. Sie soll im Frühjahr ihr Gutachten vorlegen.

Gunter Demnig verlegt den 75.000. Stolperstein Der Berliner Künstler Gunter Demnig hat im bayerischen Memmingen den 75.000. "Stolperstein" verlegt. Bei den Steinen handelt es sich um kleine Betonwürfel mit einer Kantenlänge von knapp zehn Zentimetern. Auf der Oberseite tragen sie eine Messingplatte mit biografische Angaben über die Opfer. Vor den früheren Wohnhäusern der Verfolgten werden sie dann in den Bürgersteig eingelassen. Inzwischen wird mit den "Stolpersteinen" in mehr als 1.200 deutschen Kommunen sowie in zahlreichen europäischen Ländern an die Opfer der Nazi-Diktatur erinnert.

Petrenko dirigiert Berliner Silvesterkonzert Erstmals seit seinem Antritt dirigiert Kirill Petrenko das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker. Zusammen mit der Sopranistin Diana Damrau wird der neue Chefdirigent des Orchesters am 31. Dezember Broadway-Melodien aufführen. Die Gala wird ab 17.00 Uhr in mehr als 300 Kinos in Deutschland und anderen Ländern live übertragen, wie die Philharmonie mitteilte. Petrenko war zu Beginn in dieser Spielzeit als Nachfolger von Simon Rattle offiziell an die Spitze des Orchesters getreten. Damrau gilt als eine der international gefragtesten Sopranistinnen.

Igor Levit berichtet von antisemitischer Morddrohung Der Pianist Igor Levit berichtet im "Tagesspiegel am Sonntag" von einer antisemitischen Morddrohung per E-Mail. In der Mail von Mitte November wurde Levit ein Mordanschlag bei einem konkreten Konzert in Süddeutschland angedroht. Er habe die Polizei eingeschaltet und das Konzert unter Personenschutz und aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen gespielt. Rassismus, Antisemitismus und rechtsextremer Terror würden in Deutschland immer noch systematisch unterschätzt, warnt der jüdische Musiker. Das Land befinde sich "mitten in einer massiven Normverschiebung innerhalb unserer Demokratie". Diese werde nicht mehr dieselbe sein, "wenn wir geschehen lassen, dass Antisemitismus, Rassismus und Frauenhass immer weiter Raum gewinnen", so Levit.

Bibliotheken spüren Versuche der Beeinflussung Die Bibliotheken in Deutschland erleben ein neues Phänomen: Es gebe von Links wie Rechts Versuche, Buchbestände oder Veranstaltungen von Bibliotheken politisch zu beeinflussen, sagte der Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands, Andreas Degkwitz, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Bibliothekare und Bibliothekarinnen bemühten sich sehr um ausgewogene Bestände und Veranstaltungen. Doch dies werde durchaus kritisiert, so Degkwitz.

Um der Einflussnahme entgegenzuwirken bräuchten die Bibliotheken politische Unterstützung. Kritisch sieht Degkwitz, dass es in Kommunen und Städten immer weniger Orte wie Büchereien gebe.

Wiederaufbau Notre-Dame braucht wohl Jahrzehnte Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner glaubt, dass der Wiederaufbau nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame noch einige Jahrzehnte dauern kann. Zwar habe sich der Brand im Wesentlichen auf den Dachstuhl beschränkt, so die Koordinatorin der deutschen Hilfe beim Wiederaufbau gegenüber dem WDR, doch durch herabfallende brennende Teile sei auch im Innenraum vieles durch Ruß beschädigt. Immer noch fielen Steine aus den Gewölben, und auf den Mauern lägen tonnenschwere verbrannte Balken, berichtete Schock-Werner weiter. Ein anderes Problem sei das verwendete Löschwasser, man gehe man davon aus, dass es mindestens zehn Jahre dauern werde, bis das alte Gemäuer wieder ganz trocken sei. Trotz allem, so die frühere Dombaumeisterin, sei sie optimistisch, dass die berühmte Kathedrale eines Tages wieder so da stehen werde, wie sie einmal war.

Einladung zum Mars noch ablehnen Die technologischen Herausforderungen für Mars-Missionen sind nach Auffassung des früheren Astronaut Ulrich Walter unverändert groß. „Wenn Sie einmal auf dem Mars sind, müssen Sie ein Jahr warten, um die richtige Konstellation zwischen Mars und Erde wieder abzuwarten, damit Sie auf dem Rückflug tatsächlich die Erde wieder treffen.", sagt Walter auf Deutschlandfunk Kultur. Von der technischen Zuverlässigkeit hänge alles ab, so Walter, der deshalb noch keine Einladung zum Flug auf den Mars annehmen würde. „Daran müssen wir noch zehn bis 15 Jahre arbeiten.", schätzt Walter, der heute Professor an der Technischen Universität München ist. 2020 sind gleich vier Missionen zum Mars geplant. Dabei wollen die Weltraumforscher das günstige Zeitfenster nutzen, denn zwischen Juli und August sind sich der rote Planet und die Erde so nah, dass der Flug nur sechs bis zehn Monate dauert. Neben der US-amerikanischen NASA und der europäischen Weltraumorganisation ESA wollen auch China und die Vereinigten Arabischen Emirate an den Start gehen.